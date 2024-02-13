Как поток туристов из России в Турцию почти достиг уровня до COVID-19

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

В Турцию из России в 2023 году россияне совершили 6,31 млн поездок. Это максимальный показатель за последние четыре года. Последний раз так же много российских туристов приезжали в Турцию в 2019 году — тогда россияне совершили 7 млн поездок.