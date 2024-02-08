Глава МВД наградил школьника за спасение сестры от незнакомца

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев вручил почетную грамоту МВД 11-летнему школьнику из Стерлитамака, который не позволил незнакомому мужчине увести свою младшую сестру. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк в телеграм-канале.

Она рассказала, что инцидент произошел несколько дней назад, когда дети возвращались из школы. Брат и сестра почти добрались до дома, и мальчик побежал открывать дверь подъезда. В этот момент к девочке подошел незнакомец: мужчина молча взял ее за руку и повел за собой.

«Заметив это, мальчик среагировал мгновенно. Несмотря на то, что силы были неравные, он бросился на защиту сестры. Подбежав к мужчине и крикнув, чтобы тот немедленно отпустил ее, [брат] крепко взял <...> [сестру] за руку и потянул в сторону дома. Злоумышленник испугался и скрылся», — рассказала Волк.

После этого дети поднялись домой, где их встретила мать. Женщина сообщила о случившемся мужу и обратилась в полицию.

Полицейские установили личность подозреваемого, им оказался 18-летний местный житель. По словам Волк, мужчина сознался в попытке увести девочку, но не смог объяснить причину своего поступка.

В октябре 2023 года МВД наградило 72-летнего пенсионера из подмосковного Щелково, который задержал грабителя, укравшего телефон у подростка. В момент кражи мужчина ремонтировал автомобиль во дворе.

На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что пенсионер подставил грабителю подножку, когда тот побежал в его сторону. Грабитель упал, а пенсионер удержал его до прибытия полицейских. В МВД впоследствии рассказали, что задержанный был неоднократно судим.