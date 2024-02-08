Мясо на баррикадах и тракторист в шляпе: протесты фермеров в Испании

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Испанские фермеры выехали на тракторах на улицы крупнейших испанских городов. В частности, они появились на трассах в Мадриде и Барселоне. Десятки тракторов в столице Каталонии приехали к зданию регионального парламента. На кадрах, которые появились, видно, как тракторы едут по трассам с минимальной скоростью, блокируя движение. Также некоторые протестующие построили баррикады.

Фермеры в Испании вышли протестовать вслед за французскими, голландскими, бельгийскими. Их основные требования — ввести ограничения на дешевый импорт в страны ЕС, снизить налоги, а также ввести маркировку продуктов, которая указывала бы на их происхождение.