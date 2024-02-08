 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Мясо на баррикадах и тракторист в шляпе: протесты фермеров в Испании

Появились новые кадры протестов фермеров в Испании

Мясо на баррикадах и тракторист в шляпе: протесты фермеров в Испании
Video

Испанские фермеры выехали на тракторах на улицы крупнейших испанских городов. В частности, они появились на трассах в Мадриде и Барселоне. Десятки тракторов в столице Каталонии приехали к зданию регионального парламента. На кадрах, которые появились, видно, как тракторы едут по трассам с минимальной скоростью, блокируя движение. Также некоторые протестующие построили баррикады.

Фермеры в Испании вышли протестовать вслед за французскими, голландскими, бельгийскими. Их основные требования — ввести ограничения на дешевый импорт в страны ЕС, снизить налоги, а также ввести маркировку продуктов, которая указывала бы на их происхождение.

Почему по всей Европе продолжают протестовать фермеры
Политика

Такер Карлсон анонсировал интервью с Путиным. Полная версия видео

Конкурентка Трампа проиграла на праймериз графе «против всех»

Названы убытки Carlsberg от ухода из России

CAS опубликовал мотивировку дисквалификации фигуристки Валиевой. Документ

«Почта России» прекратила наземную доставку в 24 страны Европы

Бывший глава Большого театра получил новую работу

Российские ученые получили образцы льда возрастом более 1,2 млн лет. Фото

Новый российский автомобиль «Атом». Опубликованы первые фото

Расчетный депозитарий СПБ Биржи добился разблокировки активов. Подробности

Дивиденды российских компаний. Кто объявил и сколько
Теги
Испания фермеры протесты трактор налоги Мадрид Барселона
Материалы по теме
Почему по всей Европе продолжают протестовать фермеры
Политика
Сотни тракторов заблокировали дороги в Испании. Видео
Политика
В Германии протестующие фермеры перекрыли трассу навозом. Видео
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 февраля
EUR ЦБ: 98,35 (+0,26) Инвестиции, 17:17 Курс доллара на 9 февраля
USD ЦБ: 91,26 (+0,1) Инвестиции, 17:17
Умер друг Макаревича Юрий Борзов, придумавший «Машину времени» Общество, 17:57
В Белгороде второй раз за день объявили ракетную опасность Политика, 17:47
На Украине завели дело после расстрела машины с заммэра Никополя Политика, 17:36
Биткоин вернулся к росту и достиг $45 тыс. Что дальше Крипто, 17:34
Аргентина не подтвердила планы передачи Украине вертолетов из России Политика, 17:32
Мясо на баррикадах и тракторист в шляпе: протесты фермеров в Испании Политика, 17:19
Вход в собственную ванну или сквозной санузел: все – об умной планировке РБК и ПИК, 17:14
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
РФС распределил между клубами более ₽1 млрд призовых за Кубок России Спорт, 17:14
Расписки TCS Group упали на 6% на новости о скорой приостановке торгов Инвестиции, 17:12
Доля Ethereum в стейкинге выросла почти до 25% всего предложения монет Крипто, 17:11
Путин наградил Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством» Политика, 17:03
Власти вернутся к закону о «потерянных» акционерах в этом году Экономика, 17:02
Трещина с огнем: в Исландии началось извержение около Рейкьявика Общество, 17:01
Путин дал неделю на подготовку указа о технологическом развитии России Технологии и медиа, 16:52