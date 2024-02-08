В бюллетенях на выборах президента России будет четыре кандидата
В избирательном бюллетене на выборах президента России в марте будет четыре кандидата, заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.
«У нас уже полная ясность о том, что в избирательном бюллетене будет четыре кандидата», — сказала она во время заседания Центризбиркома.
Ранее на этом заседании ЦИК отказала в регистрации четырем кандидатам — Борису Надеждину (выдвигался от партии «Гражданская инициатива»), лидеру «Коммунистов России» Сергею Малинковичу, Анатолию Баташеву и Раде Русских (самовыдвиженцы).
По итогам заседания комиссии кандидатами на выборах станут зарегистрированные ранее:
- действующий президент Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца);
- лидер ЛДПР Леонид Слуцкий;
- вице-спикер Госдумы Владислав Даванков (от партии «Новые люди»);
- член КПРФ и председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов.
Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта.
Борису Надеждину ЦИК отказала в регистрации после того, как в его подписных листах нашли более 5% забракованных подписей. Всего политик сдал в Центризбирком около 105 тыс. подписей, недействительными из них признали 9147 (15%).
Малинкович предоставил в ЦИК также почти 105 тыс. подписей, 8979 из них рабочая группа комиссии сочла недействительными (15%).
Баташеву и Русских отказали в регистрации, так как они сдали недостаточное количество подписей — 313 и 476 соответственно. При этом им, как самовыдвиженцам, было необходимо предоставить в ЦИК не менее 300 тыс. подписных листов (не более 7,5 тыс. в одном субъекте).
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