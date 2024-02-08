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В сельской школе в Приморском крае взорвалась котельная

В сельской школе в Приморском крае произошел взрыв в котельной

В сельской школе в Приморском крае взорвалась котельная
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В селе Поречье в Приморском крае произошел взрыв в школьной котельной, сообщил глава Октябрьского округа Александр Камленок.

«В результате человеческого фактора — кочегар натопил и ушел из здания котельной — произошла разгерметизация котла, произошел выхлоп. Здание старенькое, 1965 года рождения, хотя котлы там два года назад установлены новые. Ну, такой кочегар», — рассказал Камленок.

Никто не пострадал, в здании повреждены перегородки и перекрытия, «оно перестало соответствовать своему функционалу». Судя по кадрам в видеообращении главы округа, здание котельной частично обрушилось.

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28 школьников временно перевели в здание детского сада. По словам Камленока, через три-пять дней школу подключат к новому электрическому котлу, «и все вернется в привычное русло».

Прокуратура Октябрьского района организовала проверку по факту нарушений при эксплуатации котельной в Поречье. На место происшествия выехал прокурор района Виктор Скирда, ведомство контролирует восстановление теплоснабжения школы.

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