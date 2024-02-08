Глава Удмуртии прокомментировал сообщения о взрывах в регионе
На территории Удмуртии никаких чрезвычайных происшествий не произошло. Об этом заявил глава Удмуртской республики Александр Бречалов, комментируя взрывы, которые произошли накануне на Воткинском заводе в Завьяловском районе.
«Вы знаете мой формат работы, если бы у нас действительно произошло не дай бог какое-то ЧП или какая-то ситуация, которую нужно было бы комментировать или объяснять я бы это сделал сразу», — сказал Бречалов на видео, опубликовано в его Telegram-канале.
В ЕДДС рассказали, что Воткинский завод проводил испытания ракетных двигателей, в результате и произошел мощный взрыв.
Воткинский завод находится в одноименном городе примерно в 50 км от Ижевска. Входит в госкорпорацию «Роскосмос» и выпускает оборудование для нее, а также для нефтегазовой, атомной, металлургической промышленности.
Такер Карлсон анонсировал интервью с Путиным. Полная версия видео
Конкурентка Трампа проиграла на праймериз графе «против всех»
Названы убытки Carlsberg от ухода из России
CAS опубликовал мотивировку дисквалификации фигуристки Валиевой. Документ
«Почта России» прекратила наземную доставку в 24 страны Европы
Бывший глава Большого театра получил новую работу
Российские ученые получили образцы льда возрастом более 1,2 млн лет. Фото
Новый российский автомобиль «Атом». Опубликованы первые фото
Расчетный депозитарий СПБ Биржи добился разблокировки активов. Подробности
Дивиденды российских компаний. Кто объявил и сколько