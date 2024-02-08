Глава Удмуртии прокомментировал сообщения о взрывах в регионе

Глава Удмуртии Бречалов заявил, что чрезвычайных происшествий в регионе не было

Фото: Анна Майорова / ura.ru / ТАСС

На территории Удмуртии никаких чрезвычайных происшествий не произошло. Об этом заявил глава Удмуртской республики Александр Бречалов, комментируя взрывы, которые произошли накануне на Воткинском заводе в Завьяловском районе.

«Вы знаете мой формат работы, если бы у нас действительно произошло не дай бог какое-то ЧП или какая-то ситуация, которую нужно было бы комментировать или объяснять я бы это сделал сразу», — сказал Бречалов на видео, опубликовано в его Telegram-канале.

В ЕДДС рассказали, что Воткинский завод проводил испытания ракетных двигателей, в результате и произошел мощный взрыв.

Воткинский завод находится в одноименном городе примерно в 50 км от Ижевска. Входит в госкорпорацию «Роскосмос» и выпускает оборудование для нее, а также для нефтегазовой, атомной, металлургической промышленности.