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Глава Удмуртии прокомментировал сообщения о взрывах в регионе

Глава Удмуртии Бречалов заявил, что чрезвычайных происшествий в регионе не было
Фото: Анна Майорова / ura.ru / ТАСС
Фото: Анна Майорова / ura.ru / ТАСС

На территории Удмуртии никаких чрезвычайных происшествий не произошло. Об этом заявил глава Удмуртской республики Александр Бречалов, комментируя взрывы, которые произошли накануне на Воткинском заводе в Завьяловском районе.

«Вы знаете мой формат работы, если бы у нас действительно произошло не дай бог какое-то ЧП или какая-то ситуация, которую нужно было бы комментировать или объяснять я бы это сделал сразу», — сказал Бречалов на видео, опубликовано в его Telegram-канале. 

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В ЕДДС рассказали, что Воткинский завод проводил испытания ракетных двигателей, в результате и произошел мощный взрыв. 

Воткинский завод находится в одноименном городе примерно в 50 км от Ижевска. Входит в госкорпорацию «Роскосмос» и выпускает оборудование для нее, а также для нефтегазовой, атомной, металлургической промышленности.

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Удмуртия взрыв заводы ЧП
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