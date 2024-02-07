Экстренные службы назвали причину взрыва под Ижевском

ЕДДС: взрыв под Ижевском произошел при испытаниях ракетных двигателей

В ЕДДС рассказали, что Воткинский завод проводил испытания ракетных двигателей, в результате и произошел мощный взрыв

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Произошедший под Ижевском взрыв связан с испытанием ракетных двигателей и не является происшествием, сообщает ТАСС со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) Завьяловского района Удмуртии, который является пригородом Ижевска. Кадры мощного взрыва со столбом огня публиковали в соцсетях местные жители.

«Было обращение от Воткинского завода, было испытание ракетных двигателей. Это не ЧП, плановое [мероприятие]», — сказала собеседница агентства.

Воткинский завод находится в одноименном городе примерно в 50 км от Ижевска. Входит в госкорпорацию «Роскосмос» и выпускает оборудование для нее, а также для нефтегазовой, атомной, металлургической промышленности и т. д.

Как писал телеграм-канал Baza, взрыв мог произойти вблизи поселка Ягул, где находится полигон.

РБК направил запрос в пресс-службу «Роскосмоса».