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Общество ,  
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Wildberries рассказал о подробностях драки на складе в Электростали

Wildberries: после драки на складе в полицию доставили 10 человек

Wildberries рассказал о подробностях драки на складе в Электростали
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Около десяти сотрудников склада Wildberries доставлены в местное отделение МВД для выяснения обстоятельств драки, об этом сообщили РБК в пресс-службе компании.

В компании сообщили, что драка произошла на территории логистического центра в Электростали. Конфликт разгорелся между «занятым на складе и сотрудником ГБР [группы быстрого реагирования]». «Служба безопасности совместно с прибывшими представителями силовых органов оперативно предотвратили дальнейшие разбирательства», — говорится в сообщении.

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В Wildberries заявили, что пострадавших нет и в компании будет проведено внутреннее расследование. На данный момент склад работает штатно.
 

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Wildberries драка склад Электросталь Московская область
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