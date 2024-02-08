Wildberries: после драки на складе в полицию доставили 10 человек

Wildberries рассказал о подробностях драки на складе в Электростали

Video

Около десяти сотрудников склада Wildberries доставлены в местное отделение МВД для выяснения обстоятельств драки, об этом сообщили РБК в пресс-службе компании.

В компании сообщили, что драка произошла на территории логистического центра в Электростали. Конфликт разгорелся между «занятым на складе и сотрудником ГБР [группы быстрого реагирования]». «Служба безопасности совместно с прибывшими представителями силовых органов оперативно предотвратили дальнейшие разбирательства», — говорится в сообщении.

В Wildberries заявили, что пострадавших нет и в компании будет проведено внутреннее расследование. На данный момент склад работает штатно.

