Wildberries рассказал о подробностях драки на складе в Электростали
Около десяти сотрудников склада Wildberries доставлены в местное отделение МВД для выяснения обстоятельств драки, об этом сообщили РБК в пресс-службе компании.
В компании сообщили, что драка произошла на территории логистического центра в Электростали. Конфликт разгорелся между «занятым на складе и сотрудником ГБР [группы быстрого реагирования]». «Служба безопасности совместно с прибывшими представителями силовых органов оперативно предотвратили дальнейшие разбирательства», — говорится в сообщении.
В Wildberries заявили, что пострадавших нет и в компании будет проведено внутреннее расследование. На данный момент склад работает штатно.
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