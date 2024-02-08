Писательница Уильямсон заявила о выходе из президентской гонки в США
Кандидат от Демократической партии, писательница Марианна Уильямсон завершила свою президентскую кампанию. Об этом она заявила в видеообращении на YouTube.
«На днях я прочитала фразу, в которой говорилось, что закаты — доказательство того, что концовки тоже могут быть прекрасными, и поэтому сегодня несмотря на то, что пришло время приостановить мою президентскую кампанию, я действительно хочу увидеть красоту», — сказала писательница.
На праймериз в Южной Каролине, который прошел 4 февраля, Уильямсон заняла второе место после действующего президента Джо Байдена и набрала 2,1% голосов. Байден получил 96,2%.
Politico пишет, что Марианна Уильямсон испытывала трудности со сбором денег и имела большие долги, что привело к потере сотрудников штаба и проблемам с организацией ее предвыборной кампании.
Уильямсон официально начала свою кампанию в феврале 2023 года. «Я баллотируюсь в президенты, чтобы помочь закрыть ненормальную главу нашей истории и положить начало новой», — отмечала она.
Писательница уже участвовала в президентской гонке в США в 2020 году.
Марианне Уильямсон 71 год, она родилась в Техасе в 1952 году. Опубликовала 11 книг, в том числе несколько по саморазвитию.
Выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года.
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