Конституционный суд Эквадора вынес решение о легализации эвтаназии

Конституционный суд Эквадора признал не соответствующим основному закону страны применение статьи уголовного кодекса об убийстве в случаях проведения эвтаназии, сообщает газета Universo.

Такое решение было вынесено по результатам рассмотрения иска 42-летней Паолы Рольдан, которая на протяжении трех лет страдает боковым амиотрофическим склерозом и прикована к постели.

«Суд счел, что поднятое дело связано с правами на достойную жизнь и свободное развитие личности, поэтому после проведения экспертизы пришел к выводу, что от права на жизнь допустимы отступления в случаях, если нужно обеспечить защиту других прав», — цитирует издание заявление суда.

Суд также постановил Минздраву Эквадора в двухмесячный срок издать постановление, которое будет регулировать порядок применения эвтаназии. Кроме того, он предложил парламенту страны рассмотреть и принять соответствующий закон в течение года.

Эвтаназия — это лишение человека жизни, которое применяется в качестве возможности прекратить его страдания от старости или болезни. Она бывает пассивной и активной: в первом случае пациент отказывается от дальнейшего лечения, что ускоряет его смерть, во втором — врач вводит пациенту смертельную дозу препарата. Активная эвтаназия разрешена в Швейцарии, Нидерландах, Бельгии, Люксембурге, Испании и ряде американских штатов.

В сентябре 2022 года в Швейцарии в возрасте 91 года умер известный французский режиссер Жан-Люк Годар, сделавший эвтаназию. Газета Libération сообщила со ссылкой на его родственников, что у Годара не было тяжелых заболеваний, а он «просто был истощен». Жена режиссера Анн-Мари Мьевиль рассказала, что «он мирно скончался в окружении близких» в своем доме на Женевском озере.