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США выдали России обвиняемого в эксплуатации детей россиянина

США выдали России обвиняемого в эксплуатации детей россиянина

США выдали России 45-летнего Игоря Лекомцева, которого российская сторона разыскивала по обвинениям, связанным с экспулатацией детей, сообщило подразделение американской иммиграционной и таможенной службы (ICE) по принудительному соблюдению и выдворению из страны (ERO).

По данным ведомства, Лекомцев въехал в США в апреле 2017 года. В июле 2020 года полиция Сиэтла задержала его, узнав о розыске на родине. В ERO заявили, что «неграждане не будут прятаться от своих жертв в пределах США».

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Как сообщало МВД России, Лекомцева доставили в Москву 27 января «в результате успешно проведенного комплекса оперативных мероприятий сотрудниками НЦБ Интерпола» ведомства. МВД уточнило, что он находился в международном розыске по обвинениям по ч.4 ст. 132 УК (насильственные действия сексуального характера по отношению к несовершеннолетнему). 

По данным следствия, в июле 2014 года Лекомцев в Тюмени совершил преступление против половой неприкосновенности 9-летнего мальчика. «Длительное время обвиняемый скрывался в США. В результате взаимодействия между правоохранительными органами Российской Федерации и США, фигурант был задержан и доставлен в Москву», — говорилось в сообщении МВД.

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