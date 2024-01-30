В США задержали мужчину за угрозу убить Байдена и Харрис
Американские полицейские предъявили обвинение 49-летнему Расселу Уоррену из Пруденвилля (штат Мичиган) из-за угроз убить президента Джо Байдена, вице-президента Камалу Харрис и других высокопоставленных правительственных чиновников, включая журналистов, знаменитостей, бывших членов кабинета министров администрации Трампа, каждого кандидата в президенты 2024 года и других политиков. Об этом стало известно из документов опубликованных на сайте Окружного суда США по восточному округу Мичигана.
В своем аккаунте в социальной сети X (Twitter), он подробно перечислял имена людей, которые, по его словам, будут убиты в ходе операции, которую он назвал операцией «Месть», а себя дополнительно называет «агнцем божьим».
Как сообщает издание The Hill, Секретная служба США идентифицировала Уоррена по его IP-адресу. Уже в понедельник он был арестован. По словам следователей, ранее он был арестован по обвинению в вооруженном нападении в 2022 году.
Расселу Уоррену по новому делу грозит тюремное заключение сроком до пяти лет.
Обвинение в угрозе убийства Джо Байдена в феврале 2021 года уже предъявляли 27-летнему Дэвиду Кайлу Ривзу из Северной Каролины. В период с 28 января по 1 февраля Ривз несколько раз звонил на номера Белого дома, полиции Капитолия и высказывал угрозы. Во время звонков угрожал «отрубить головы» и заявлял, что «убьет всех, если у него будет машина, пистолет и он сможет подойти достаточно близко». При этом сам обвиняемый заявлял в суде, что не считает себя виновным, сославшись на право на свободу слова.
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