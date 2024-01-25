Власти сообщили о повреждении промышленного объекта в Одессе
После объявления воздушной тревоги в Одессе глава областной военной администрации Олег Кипер сообщил о повреждении промышленного объекта в городе.
«В Одессе есть попадание в промышленный объект», — написал он в телеграм-канале.
Воздушная тревога в городе действовала с 23:53 мск 24 января по 00:42 мск 25 января.
Вечером накануне, 24 января, в Одессе произошли взрывы, Силы обороны юга Украины сообщали о работе системы ПВО в городе. Кипер написал о возгорании и повреждении инфраструктуры, по его словам, пострадал один человек — он получил ожоги.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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