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Военная операция на Украине ,  
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Власти сообщили о повреждении промышленного объекта в Одессе

Власти сообщили о повреждении промышленного объекта в Одессе
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Военная операция на Украине

После объявления воздушной тревоги в Одессе глава областной военной администрации Олег Кипер сообщил о повреждении промышленного объекта в городе.

«В Одессе есть попадание в промышленный объект», — написал он в телеграм-канале.

Воздушная тревога в городе действовала с 23:53 мск 24 января по 00:42 мск 25 января.

В Харькове и Одессе прозвучали взрывы
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Фото:Анастасия Власова / Getty Images

Вечером накануне, 24 января, в Одессе произошли взрывы, Силы обороны юга Украины сообщали о работе системы ПВО в городе. Кипер написал о возгорании и повреждении инфраструктуры, по его словам, пострадал один человек — он получил ожоги.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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