ЦБ составил портрет жертвы кибермошенников

Фото: djtrenershutter / Shutterstock

Жертвами кибермошенников в 2023 году чаще всего становились живущие в городах работающие женщины в возрасте от 25 до 44 лет со средним уровнем дохода и образования, следует из результатов опроса, который провел Центробанк.

Исследование проводилось в ноябре 2023 года. В нем приняли участие более 395 тыс. человек. Людям задавали вопросы о том, довольны ли они безопасностью банковских услуг и сервисов, с какими видами кибермошенничества сталкивались, а также о том, насколько они осведомлены о правилах безопасного финансового поведения.

Опрос показал, что женщин среди пострадавших от кибермошенничества по итогам года оказалось больше, чем мужчин (55,5 против 44,5%). В 2022 году, по оценке ЦБ, наблюдалась обратная ситуация, хотя перевес в сторону мужчин был небольшим (0,8%).

Число тех, кто столкнулся с кибермошенниками, выросло за год в целом, при этом жертвой преступников становился каждый десятый вступавший с ними в контакт. Как правило, люди теряли менее 20 тыс. руб., говорится в отчете.

Наиболее распространенной формой кибермошенничества регулятор назвал телефонное посредством звонка или рассылки СМС-сообщений. В то же время ЦБ зафиксировал рост популярности мессенджеров у злоумышленников.

Чаще всего жертвы сообщали мошенникам данные карты и коды из СМС-сообщений либо сами переводили им деньги, рассказали в ЦБ. Почти треть пострадавших от действий мошенников обращались в свой банк с заявлением о хищении средств.

Крупные российские банки по-разному оценили активность мошенников в 2023 году. Так, ВТБ и Газпромбанк зафиксировали меньшее число атак злоумышленников, а Тинькофф Банк увидел их рост.

Сокращение числа обращений о мошеннических звонках в 2023 году зафиксировало и Минцифры, ЦБ отчитывался об уменьшении количества мошеннических номеров.