Один человек погиб и несколько пострадали в массовом ДТП на М-4 «Дон» у Ступино

Один человек погиб и несколько пострадали в массовом ДТП в Подмосковье

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На трассе М-4 «Дон» в районе подмосковного Ступино столкнулись 29 автомобилей, в результате один человек погиб, еще трое пострадали, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Авария произошла примерно в 14:50 мск в районе 86-го километра трассы М-4 «Дон» около подмосковного города Ступино. По данным прокуратуры, все столкнувшиеся автомобили ехали в одном направлении. 25 из них — легковушки, еще четыре — грузовики.

«Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах пишет, что пострадали четыре человека, источник ТАСС сообщил о шести. Телеграм-канал «112» передает, что пострадавших 20.

Движение по трассе в сторону Москвы ограничили, для машин организовали объезд по Каширскому шоссе. На место аварии также направили пассажирский автобус для обогрева оставшихся там людей.

7 февраля на Москву обрушился циклон «Ольга», который принес в город сильный снегопад. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупреждал, что в столице за день выпадет около четверти месячной нормы осадков, а видимость на дорогах ухудшится до 500 м.