 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Один человек погиб и несколько пострадали в массовом ДТП в Подмосковье

Один человек погиб и несколько пострадали в массовом ДТП на М-4 «Дон» у Ступино

Один человек погиб и несколько пострадали в массовом ДТП в Подмосковье
Video

На трассе М-4 «Дон» в районе подмосковного Ступино столкнулись 29 автомобилей, в результате один человек погиб, еще трое пострадали, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Авария произошла примерно в 14:50 мск в районе 86-го километра трассы М-4 «Дон» около подмосковного города Ступино. По данным прокуратуры, все столкнувшиеся автомобили ехали в одном направлении. 25 из них — легковушки, еще четыре — грузовики.

«Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах пишет, что пострадали четыре человека, источник ТАСС сообщил о шести. Телеграм-канал «112» передает, что пострадавших 20.

Второе за день массовое ДТП произошло в Подмосковье на фоне снегопада
Общество

Движение по трассе в сторону Москвы ограничили, для машин организовали объезд по Каширскому шоссе. На место аварии также направили пассажирский автобус для обогрева оставшихся там людей.

7 февраля на Москву обрушился циклон «Ольга», который принес в город сильный снегопад. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупреждал, что в столице за день выпадет около четверти месячной нормы осадков, а видимость на дорогах ухудшится до 500 м.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Такер Карлсон анонсировал интервью с Путиным. Полная версия видео

Эксклюзив: Сколько Wildberries выплатил продавцам после пожара на складе

Как выглядит выкатившийся за пределы взлетной полосы Superjet. Видео

Арестовича объявили в международный розыск. По каким статьям его обвиняют

В России начался дивидендный сезон — 2024. Календарь выплат

Названы цены на Apple Vision Pro для россиян

Стало известно, чем закончилось дело прилетевшего в США без документов россиянина

Косатки оказались зажаты льдинами. Видео

Дивиденды российских компаний. Кто объявил и сколько
Теги
Московская область ДТП Ступино
Материалы по теме
Второе за день массовое ДТП произошло в Подмосковье на фоне снегопада
Общество
На трассе в Свердловской области произошло массовое ДТП
Общество
Кадры с места аварии 30 машин на трассе «Дон» в Подмосковье. Видео
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 8 февраля
EUR ЦБ: 98,09 (+0,65) Инвестиции, 17:10 Курс доллара на 8 февраля
USD ЦБ: 91,15 (+0,47) Инвестиции, 17:10
Военная операция на Украине. Карта на 7 февраля Политика, 17:36
Над Белгородской областью сбили семь снарядов Vampire Политика, 17:34
Совфед одобрил ужесточение запрета на увольнение одиноких родителей Общество, 17:32
Дефицит нефти сохраняется: сможет ли ее цена подняться до $100 за баррель Pro, 17:27
МИД пообещал ответ на учения НАТО Nordic Response Политика, 17:27
Один человек погиб и несколько пострадали в массовом ДТП в Подмосковье Общество, 17:19
Парламент Абхазии одобрил запрет на ввоз и оборот вейпов Общество, 17:19
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Какие частные компании прокуратура требует передать государству Бизнес, 17:12
Роднина заявила, что Валиеву больше нельзя считать олимпийской чемпионкой Спорт, 17:07
ВШЭ назвала процент посетителей из регионов на выставке «Россия» Общество, 17:06
Второе за день массовое ДТП произошло в Подмосковье на фоне снегопада Общество, 16:57
Глава МАГАТЭ посетил Запорожскую АЭС Политика, 16:56
Мэр Владивостока призвал отменить концерты Орбакайте и Арбениной Общество, 16:55
В «БКС Мир Инвестиций» назвали акции с рисками падения в ближайшее время Инвестиции, 16:55