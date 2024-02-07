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Общество ,  
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Совфед одобрил ужесточение запрета на увольнение одиноких родителей

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В России работодатели не смогут увольнять сотрудников, в одиночку воспитывающих детей до 16 лет. Соответствующий закон одобрил Совет Федерации, передает ТАСС.

Изменения касаются ч. 4 ст. 261 Трудового кодекса, уточнили в верхней палате парламента. Согласно действующим нормам, работодатель не может уволить сотрудника, воспитывающего ребенка в возрасте до 14 лет. Теперь возрастной ценз увеличивается.

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После вступления закона в силу работодателям будет запрещено по собственной инициативе расторгать трудовой договор с теми, кто в одиночку воспитывает детей в возрасте до 16 лет.

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