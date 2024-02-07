В Подмосковье нашли тела трех убитых пенсионерок

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В подмосковной деревне Свитино нашли тела трех пенсионерок с огнестрельными ранениями, сообщает региональная прокуратура в телеграм-канале.

«Сегодня ночью [7 февраля] в частном доме в д. Свитино обнаружены трупы 64-летней и двух 67-летних женщин с огнестрельными ранениями», — говорится в публикации. В доме беспорядок, похищены ценные вещи и деньги, телефон и автомобиль хозяйки, добавили в прокуратуре.

Следователи завели дело об убийстве двух или более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК) и незаконном приобретении и хранении оружия (ч. 1 ст. 222 УК). По первой статье грозит до 20 лет лишения свободы, по второй — до пяти лет заключения.

По информации телеграм-канала «112», женщин убили еще 5 февраля. РЕН ТВ сообщил, что тела обнаружили в мешках. Одна из убитых была гендиректором завода ТИАЛ, производящего полимерную продукцию.