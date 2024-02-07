«Яндекс Маркет» запустил собственный бренд компьютерной техники

«Яндекс Маркет» занялся выпуском компьютерной техники, некоторые устройства получат собственное программное обеспечение. Пока можно купить только два ноутбука, их производят в Китае

Фото: Яндекс.Маркет

«Яндекс Маркет» запустил бренд компьютерной техники Lunnen, в продажу уже поступили две модели ноутбуков линейки Ground, планируется выпускать настольные компьютеры, планшеты, мониторы, принтеры и другую технику. Об этом говорится в релизе компании (есть у РБК)

Некоторые устройства Lunnen получат собственное программное обеспечение. Сейчас ноутбуки компании работают на Windows 11.

Техника Lunnen производится на мощностях крупнейших фабрик Китая, выбираются лидеры из каждого сегмента, пояснили РБК в «Яндекс Маркете». В компании отказались раскрыть объем производимой техники и инвестиции, но уточнили, что до конца года будут представлены несколько десятков моделей разной техники. В «Яндекс Маркете» не исключили продажи техники вне собственного маркетплейса.

«Яндекс Маркет» уже выпускает телевизоры под собственным брендом Tuvio. Это самая популярная марка телевизоров на маркетплейсе, оборот в последнем квартале 2023 года вырос на 199% по сравнению с третьим кварталом, отмечают в компании.

В конце прошлого года на маркетплейсе появись товары для дома под собственным брендом «Маркета» — Pragma. До конца 2024-го перечень продукции собираются расширить до 2,8 тыс.

Ситуация на российском рынке сейчас предлагает интересные возможности для запуска собственных торговых марок и развития отношений с поставщиками, считает гендиректор исследовательской компании «Infoline-аналитика» Михаил Бурмистров. «Речь идет как о прямом импорте, поставках из других стран, так и о партнерствах с российскими поставщиками», — пояснил он «Ведомостям».