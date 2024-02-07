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Эксклюзив

«Яндекс Маркет» запустил собственный бренд компьютерной техники

«Яндекс Маркет» запустил бренд компьютерной техники Lunnen
Сюжет
Эксклюзивы РБК
«Яндекс Маркет» занялся выпуском компьютерной техники, некоторые устройства получат собственное программное обеспечение. Пока можно купить только два ноутбука, их производят в Китае
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Фото: Яндекс.Маркет
Фото: Яндекс.Маркет

«Яндекс Маркет» запустил бренд компьютерной техники Lunnen, в продажу уже поступили две модели ноутбуков линейки Ground, планируется выпускать настольные компьютеры, планшеты, мониторы, принтеры и другую технику. Об этом говорится в релизе компании (есть у РБК)

Некоторые устройства Lunnen получат собственное программное обеспечение. Сейчас ноутбуки компании работают на Windows 11.

Техника Lunnen производится на мощностях крупнейших фабрик Китая, выбираются лидеры из каждого сегмента, пояснили РБК в «Яндекс Маркете». В компании отказались раскрыть объем производимой техники и инвестиции, но уточнили, что до конца года будут представлены несколько десятков моделей разной техники. В «Яндекс Маркете» не исключили продажи техники вне собственного маркетплейса.

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Фото:Владислав Шатило / РБК

«Яндекс Маркет» уже выпускает телевизоры под собственным брендом Tuvio. Это самая популярная марка телевизоров на маркетплейсе, оборот в последнем квартале 2023 года вырос на 199% по сравнению с третьим кварталом, отмечают в компании.

В конце прошлого года на маркетплейсе появись товары для дома под собственным брендом «Маркета» — Pragma. До конца 2024-го перечень продукции собираются расширить до 2,8 тыс.

Ситуация на российском рынке сейчас предлагает интересные возможности для запуска собственных торговых марок и развития отношений с поставщиками, считает гендиректор исследовательской компании «Infoline-аналитика» Михаил Бурмистров. «Речь идет как о прямом импорте, поставках из других стран, так и о партнерствах с российскими поставщиками», — пояснил он «Ведомостям».

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