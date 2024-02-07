«Яндекс Маркет» запустил собственный бренд компьютерной техники
«Яндекс Маркет» запустил бренд компьютерной техники Lunnen, в продажу уже поступили две модели ноутбуков линейки Ground, планируется выпускать настольные компьютеры, планшеты, мониторы, принтеры и другую технику. Об этом говорится в релизе компании (есть у РБК)
Некоторые устройства Lunnen получат собственное программное обеспечение. Сейчас ноутбуки компании работают на Windows 11.
Техника Lunnen производится на мощностях крупнейших фабрик Китая, выбираются лидеры из каждого сегмента, пояснили РБК в «Яндекс Маркете». В компании отказались раскрыть объем производимой техники и инвестиции, но уточнили, что до конца года будут представлены несколько десятков моделей разной техники. В «Яндекс Маркете» не исключили продажи техники вне собственного маркетплейса.
«Яндекс Маркет» уже выпускает телевизоры под собственным брендом Tuvio. Это самая популярная марка телевизоров на маркетплейсе, оборот в последнем квартале 2023 года вырос на 199% по сравнению с третьим кварталом, отмечают в компании.
В конце прошлого года на маркетплейсе появись товары для дома под собственным брендом «Маркета» — Pragma. До конца 2024-го перечень продукции собираются расширить до 2,8 тыс.
Ситуация на российском рынке сейчас предлагает интересные возможности для запуска собственных торговых марок и развития отношений с поставщиками, считает гендиректор исследовательской компании «Infoline-аналитика» Михаил Бурмистров. «Речь идет как о прямом импорте, поставках из других стран, так и о партнерствах с российскими поставщиками», — пояснил он «Ведомостям».
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