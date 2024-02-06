При обстреле Новой Таволжанки пострадали три домовладения
Украинские военные обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
При обстреле никто не пострадал, повреждения получили три домовладения, уточнил он.
«Различные повреждения выявлены в трех частных домовладениях: выбиты окна, посечены фасады и заборы. Подворовой обход территории продолжается», — написал глава региона в своем телеграм-канале.
Новая Таволжанка находится в непосредственной близости к границе с Украиной. Село регулярно обстреливается украинской артиллерией.
27 января 2024 года в течение дня Новая Таволжанка была обстреляна три раза.
«Есть повреждение линии электропередачи, под отключение попадают абоненты четырех улиц в селе», — уточнил тогда Гладков.
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