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Общество ,  
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Во ФСИН начали проверку смерти осужденного после пыток

ГУФСИН по Иркутской области начал проверку смерти осужденного после пыток
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

ГУФСИН России по Иркутской области выясняет обстоятельства смерти осужденного в СИЗО-1. Об этом пресс-служба ведомства сообщила РБК. Так они ответили на сообщение члена президентского Совета по правам человека Евы Меркачевой о гибели жаловавшегося на пытки Тахиржона Бакиева.

«Главным управлением ФСИН России по Иркутской области назначена служебная проверка», — сообщили в пресс-службе регионального ФСИН. Материалы проверки отправят в следственные органы «для дачи правовой оценки и принятия процессуального решения», уточнили там.

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Фото:Евгений Епанчинцев / ТАСС

Осужденный содержался в камере один, уточнили в ведомстве. Его тело обнаружили 4 февраля сотрудники дежурной смены следственного изолятора. Попытки реанимировать осужденного были безуспешны, и прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть мужчины.

В заключении Тахиржона Бакиева пытали, написала Ева Меркачева в статье для «Московского комсомольца». «Два года назад его зверски, с применением швабры, изнасиловали. Много недель в реанимации, бесконечные дни и ночи, наполненные физической и психической болью, два года с калоприемником», — написала она. Бакиева признали потерпевшим по делу о пытках, были возбуждены уголовные дела против сотрудников иркутской колонии (ИК-6) и нескольких арестантов. Их осудили и приговорили к срокам до пяти лет лишения свободы.

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ФСИН пытки Иркутская область
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