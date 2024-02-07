Экс-следователя по особо важным делам приговорили к 9,5 годам колонии
Никулинский суд Москвы приговорил бывшего следователя по особо важным делам столичного МВД Артема Виноградова к девяти с половиной годам колонии строгого режима по делу о получении взятки.
Об этом сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции в телеграм-канале.
«Бывший следователь по особо важным делам <...> Виноградов Артем Сергеевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 УК (приготовление к преступлению), ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки)», — говорится в публикации.
Его приговорили к девяти годам и шести месяцам колонии строгого режима, лишили звания и права занимать должности на государственной службе на десять лет.
В конце декабря 2023 года в Пензе экс-министра физической культуры и спорта Григория Кабельского приговорили к девяти годам колонии строгого режима со штрафом в размере 5,5 млн руб. за взятки.
Суд установил, что с апреля 2020 года по октябрь 2021 года он получал взятки от двух предпринимателей, которые организовывали спортивные турниры в Пензе и продавали их видеотрансляции. Общая сумма взяток превысила 1,2 млн руб.
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