В Уфе открыли памятник первому президенту Башкирии Муртазе Рахимову
В Уфе открыли памятник первому президенту Башкирии Муртазе Рахимову, церемония приурочена к 90-летию со дня рождения политика, сообщает «РБК — Башкортостан».
Монумент установили между зданиями Государственного собрания (курултая) и правительства республики. На церемонии открытия присутствовали глава Башкирии Радий Хабиров и супруга первого президента Луиза Рахимова.
«Когда мы приняли решение создать этот памятник, мы хотели, чтобы он показал Муртазу Губайдулловича не просто высокопоставленным чиновником, а прежде всего человеком, который любил свою родину, человеком, полным эмоций, противоречий. Самое главное, человеком, беззаветно служащим своему народу», — рассказал Хабиров на церемонии.
Муртаза Рахимов умер 11 января 2023 года в возрасте 88 лет после продолжительной болезни. Он возглавил Башкирию в 1993 году и после дважды переизбирался. В 2010 году досрочно оставил должность, пробыв у власти в общей сложности более 16 лет.
После ухода с должности Рахимов несколько лет входил в совет директоров «Башнефти», а также был бессменным председателем благотворительного фонда «Урал».
Такер Карлсон анонсировал интервью с Путиным. Полная версия видео
Эксклюзив: Сколько Wildberries выплатил продавцам после пожара на складе
Как выглядит выкатившийся за пределы взлетной полосы Superjet. Видео
Арестовича объявили в международный розыск. По каким статьям его обвиняют
В России начался дивидендный сезон — 2024. Календарь выплат
Названы цены на Apple Vision Pro для россиян
Стало известно, чем закончилось дело прилетевшего в США без документов россиянина
Косатки оказались зажаты льдинами. Видео
Дивиденды российских компаний. Кто объявил и сколько