Фото: Фаниль Хакимов / РБК Уфа

В Уфе открыли памятник первому президенту Башкирии Муртазе Рахимову, церемония приурочена к 90-летию со дня рождения политика, сообщает «РБК — Башкортостан».

Монумент установили между зданиями Государственного собрания (курултая) и правительства республики. На церемонии открытия присутствовали глава Башкирии Радий Хабиров и супруга первого президента Луиза Рахимова.

«Когда мы приняли решение создать этот памятник, мы хотели, чтобы он показал Муртазу Губайдулловича не просто высокопоставленным чиновником, а прежде всего человеком, который любил свою родину, человеком, полным эмоций, противоречий. Самое главное, человеком, беззаветно служащим своему народу», — рассказал Хабиров на церемонии.

Муртаза Рахимов умер 11 января 2023 года в возрасте 88 лет после продолжительной болезни. Он возглавил Башкирию в 1993 году и после дважды переизбирался. В 2010 году досрочно оставил должность, пробыв у власти в общей сложности более 16 лет.

После ухода с должности Рахимов несколько лет входил в совет директоров «Башнефти», а также был бессменным председателем благотворительного фонда «Урал».