 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Мэра исключили из «Единой России» из-за отказа дышать в трубку

Мэра Елизово на Камчатке исключили из «Единой России» за нетрезвое вождение
Артем Гаглошвили
Артем Гаглошвили (Фото: пресс-служба Думы Елизовского муниципального района)

«Единая Россия» (ЕР) исключила из своего состава мэра города Елизово на Камчатке Артема Гаглошвили за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, сообщила пресс-служба партии.

«Такое решение камчатские партийцы приняли после того, как 1 февраля Артем Гаглошвили был остановлен сотрудниками ГИБДД и отказался пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ЕР отметили, что глава Елизово вступил в должность «совсем недавно» и «уже был замечен в нескольких скандалах». Так, по информации партии, в декабре в СМИ появилась видеозапись, на которой Гаглошвили устроил драку на базе отдыха. В «Единой России» заявили, что такое поведение «дискредитирует» партию и ее депутатов, и назвали исключение «заслуженным наказанием».

«Отказ от освидетельствования на алкогольное опьянение приравнивается к признанию вины», — подчеркнули в руководстве партии.

«Единая Россия» исключила депутата «из сторонников» после фото из Дубая
Политика
Денис Долженко

Артем Гаглошвили 5 февраля на странице во «ВКонтакте» опубликовал видеозапись своего интервью «Радио Камчатка». На ней глава Елизово говорит, что сотрудники ГИБДД, которые остановили его для проверки на трезвость, относились к нему «предвзято». По словам Гаглошвили, он решил пройти медосвидетельствование самостоятельно и сдал анализы спустя 40 минут после того, как его остановили. «Исследование показало, что был трезв», — отметил он.

По данным правительства Камчатки, Артема Гаглошвили избрали на пост главы Елизово 30 ноября 2023 года. Ему 40 лет.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Что известно о покупателях «Яндекса». Подробности

«У них есть последний шанс». Глава Emirates раскритиковал Boeing за качество самолетов

В какие страны россияне чаще всего выезжали в 2023 году. Инфографика

Спрос на золото на высоком уровне. Сколько слитков купили россияне в 2023 году

Российский космонавт побил мировой рекорд по пребыванию на орбите. Видео

Кологривый сыграет главную роль в комедии по знаменитому советскому мультфильму

По каким критериям молодые покупатели выбирают квартиры. Исследование

В России подешевел один из самых популярных кроссоверов. Новые цены

Дивиденды российских компаний. Кто объявил и сколько
Теги
Единая Россия Камчатка пьяное вождение
Материалы по теме
«Единая Россия» исключила объявленного иноагентом экс-депутата Гаджиева
Политика
«Единая Россия» приостановила членство владельца сгоревшего кафе
Политика
«Единая Россия» исключила депутата «из сторонников» после фото из Дубая
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 97,44 (-0,78) Инвестиции, 06 фев, 16:39 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 90,68 (-0,56) Инвестиции, 06 фев, 16:39
Минобороны сообщило об ударе по 1-й президентской бригаде Украины Политика, 09:57
Брокер Robinhood позволит покупать криптовалюту через кошелек MetaMask Крипто, 09:52
Не инфляция, а гридфляция: на Западе ищут новых виновников роста цен Pro, 09:48
Власти Японии допустили, что застрявшие у Курил косатки спаслись Общество, 09:42
Мэра исключили из «Единой России» из-за отказа дышать в трубку Политика, 09:39
Днепровский район Киева частично остался без света после взрывов Политика, 09:35
Меркачева сообщила о суициде заключенного из-за пыток шваброй Общество, 09:34
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Ракова сообщила о запуске уникального родового отделения при ИКБ № 1 Город, 09:30
IT-компания «Диасофт» объявила ценовой диапазон в ходе IPO на Мосбирже Инвестиции, 09:27
Сила демотивации: что мешает вам добиваться целей и как это исправить Pro, 09:26
Въехать в этом году: интересные проекты на финальной стадии возведения РБК и ПИК, 09:16
Редомициляция и большие дивиденды: почему растут акции российских клиник Pro, 09:09
Ефимов заявил о торгах за право реорганизации части промзоны «Карачарово» Город, 09:05
Число запретов на выезд за рубеж для россиян подскочило в 1,4 раза Финансы, 09:00