Мэра исключили из «Единой России» из-за отказа дышать в трубку

Артем Гаглошвили (Фото: пресс-служба Думы Елизовского муниципального района)

«Единая Россия» (ЕР) исключила из своего состава мэра города Елизово на Камчатке Артема Гаглошвили за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, сообщила пресс-служба партии.

«Такое решение камчатские партийцы приняли после того, как 1 февраля Артем Гаглошвили был остановлен сотрудниками ГИБДД и отказался пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ЕР отметили, что глава Елизово вступил в должность «совсем недавно» и «уже был замечен в нескольких скандалах». Так, по информации партии, в декабре в СМИ появилась видеозапись, на которой Гаглошвили устроил драку на базе отдыха. В «Единой России» заявили, что такое поведение «дискредитирует» партию и ее депутатов, и назвали исключение «заслуженным наказанием».

«Отказ от освидетельствования на алкогольное опьянение приравнивается к признанию вины», — подчеркнули в руководстве партии.

Артем Гаглошвили 5 февраля на странице во «ВКонтакте» опубликовал видеозапись своего интервью «Радио Камчатка». На ней глава Елизово говорит, что сотрудники ГИБДД, которые остановили его для проверки на трезвость, относились к нему «предвзято». По словам Гаглошвили, он решил пройти медосвидетельствование самостоятельно и сдал анализы спустя 40 минут после того, как его остановили. «Исследование показало, что был трезв», — отметил он.

По данным правительства Камчатки, Артема Гаглошвили избрали на пост главы Елизово 30 ноября 2023 года. Ему 40 лет.