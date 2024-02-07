Мэра исключили из «Единой России» из-за отказа дышать в трубку
«Единая Россия» (ЕР) исключила из своего состава мэра города Елизово на Камчатке Артема Гаглошвили за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, сообщила пресс-служба партии.
«Такое решение камчатские партийцы приняли после того, как 1 февраля Артем Гаглошвили был остановлен сотрудниками ГИБДД и отказался пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения», — говорится в сообщении.
В пресс-службе ЕР отметили, что глава Елизово вступил в должность «совсем недавно» и «уже был замечен в нескольких скандалах». Так, по информации партии, в декабре в СМИ появилась видеозапись, на которой Гаглошвили устроил драку на базе отдыха. В «Единой России» заявили, что такое поведение «дискредитирует» партию и ее депутатов, и назвали исключение «заслуженным наказанием».
«Отказ от освидетельствования на алкогольное опьянение приравнивается к признанию вины», — подчеркнули в руководстве партии.
Артем Гаглошвили 5 февраля на странице во «ВКонтакте» опубликовал видеозапись своего интервью «Радио Камчатка». На ней глава Елизово говорит, что сотрудники ГИБДД, которые остановили его для проверки на трезвость, относились к нему «предвзято». По словам Гаглошвили, он решил пройти медосвидетельствование самостоятельно и сдал анализы спустя 40 минут после того, как его остановили. «Исследование показало, что был трезв», — отметил он.
По данным правительства Камчатки, Артема Гаглошвили избрали на пост главы Елизово 30 ноября 2023 года. Ему 40 лет.
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