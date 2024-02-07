Жена Маслякова объяснила передачу КВН сыну словами «пусть работает»
Жена основателя КВН Светлана Маслякова объяснила передачу ООО «Телевизионное творческое объединение «АМИК» Александру Маслякову-младшему тем, что «им достаточно» и «путь работает он». Об этом она сообщила «РИА Новости».
«Да, ему передали права. А мы отдыхаем. Потому что Александр Александрович — молодой человек, 44 года, пусть работает, он и так работает», — рассказала Маслякова.
Она добавила, что это решение было принято давно. «И нам уже тоже достаточно работать, пусть работает он», — сказала она.
Ранее Маслякову-младшему принадлежала половина компании, 25,5% в АМИК принадлежало основателю КВН Александру Васильевичу Маслякову, оставшиеся 24,5% — его жене Светлане. Основным владельцем АМИК Масляков-младший стал в 2019 году.
О том, что Масляков-старший с супругой окончательно ушли из состава собственников компании, которой принадлежат права на КВН, стало известно 6 февраля.
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