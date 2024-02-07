Посол России допустил ядерные испытания КНДР при «провокациях США»

Руководство КНДР может провести новые ядерные испытания «в интересах дальнейшего укрепления своей обороноспособности» в случае «провокационных шагов» со стороны США, заявил российский посол Александр Мацегора в интервью ТАСС.

«Случится ли очередной ядерный эксперимент в КНДР или нет, на мой взгляд, зависит от того, в каком направлении будет развиваться военно-политическая обстановка на полуострове», — пояснил он.

В качестве процесса, приближающего ядерные испытания, он назвал движение к «ядерному альянсу» США и Южной Кореи. Другим фактором, по его мнению, являются полеты стратегических бомбардировщиков США над Корейским полуостровом. Посол назвал потенциальные ядерные испытания КНДР «нежелательным развитием событий» и заранее возложил ответственность на США.

США следят за возможностью седьмого ядерного испытания в КНДР, отмечали в Пентагоне ранее. «Мы продолжаем следить за возможностью седьмого ядерного испытания в КНДР. Дополнительное ядерное испытание усилит безответственное поведение режима и ухудшит региональную стабильность», — подчеркнул первый заместитель помощника министра обороны по космической политике Випин Наранг. Он отметил, что Северная Корея представляет постоянную угрозу для США, Южной Кореи и других стран.

В январе северокорейские военные провели испытание системы подводного ядерного оружия «Хэиль-5-23» в ответ на военные учения США, Японии и Южной Кореи в Японском море.

«Нынешние учения (...) стали причиной дальнейшей дестабилизации ситуации в регионе и являются серьезно угрожающими безопасности нашего государства действиями», — подчеркнули в военном ведомстве Северной Кореи.