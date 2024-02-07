 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Белый дом опроверг слова Карлсона о попытках помешать интервью с Путиным

Белый дом опроверг слова Карлсона о попытках помешать его интервью с Путиным

Администрация Байдена опровергла заявление Такера Карлсона о том, что Вашингтон пытался помешать ему провести интервью с Владимиром Путиным. Об этом сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге.

В видеобращении на своей странице в X Такер Карлсон заявил, что таких попыток было несколько, в одном из случаев администрация Байдена, как утверждает он, получила доступ к его переписке и «слила» ее.

«Они сделали это, чтобы сорвать интервью Путина, которое мы планировали. Мы почти уверены, что в прошлом месяце они сделали то же самое еще раз, но на этот раз мы все равно приехали в Москву», — сказал он.

«Абсолютно нет», — сказала пресс-секретарь Белого дома, комментируя слова Карлсона.

Такер Карлсон подтвердил, что намерен взять интервью у Владимира Путина
Политика
Владимир Путин (слева на втором плане)

Журналист объяснил решение взять интервью у Путина тем, что американцы «не имеют представления» о происходящем в России и на Украине.

Он заверил, что приехал в Москву «не из любви к Владимиру Путину, а из любви к США». Журналист назвал военную операцию «гуманитарной катастрофой, в которой умирают сотни тысяч человек, целое поколение молодых украинцев».

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

«Но долгосрочный эффект более серьезный. Эта война полностью изменила мировые военные и торговые альянсы, а также санкции. И в целом они перевернули мировую экономику с ног на голову», — сказал Карлсон.

Он также рассказал, что обратился с предложением об интервью и к президенту Украины Владимиру Зеленскому, и раскритиковал интервью, которые с украинским лидером брали до него.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Что известно о покупателях «Яндекса». Подробности

«У них есть последний шанс». Глава Emirates раскритиковал Boeing за качество самолетов

В какие страны россияне чаще всего выезжали в 2023 году. Инфографика

Спрос на золото на высоком уровне. Сколько слитков купили россияне в 2023 году

Российский космонавт побил мировой рекорд по пребыванию на орбите. Видео

Кологривый сыграет главную роль в комедии по знаменитому советскому мультфильму

По каким критериям молодые покупатели выбирают квартиры. Исследование

В России подешевел один из самых популярных кроссоверов. Новые цены

Дивиденды российских компаний. Кто объявил и сколько
Теги
Персоны
интервью Белый дом опровержение Такер Карлсон
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Такер Карлсон подтвердил, что намерен взять интервью у Владимира Путина
Политика
Песков оставил без комментариев сообщения о визите Карлсона в АП
Политика
Американский журналист Такер Карлсон приехал в Россию
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 97,44 (-0,78) Инвестиции, 06 фев, 16:39 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 90,68 (-0,56) Инвестиции, 06 фев, 16:39
Белый дом опроверг слова Карлсона о попытках помешать интервью с Путиным Политика, 00:26
Послы США предупредили об ударе по репутации среди друзей и врагов Политика, 00:24
«Яндекс Маркет» запустил собственный бренд компьютерной техники Бизнес, 00:01
Самые памятные события Олимпийских игр-2014 в Сочи. Фотогалерея Спорт, 00:00
Немецкая SAP с 20 марта прекратит доступ к облачным услугам для россиян Технологии и медиа, 00:00
Ремонт аэропортов предложили финансировать новым сбором с авиакомпаний Бизнес, 00:00
HBO заменил Биковича в третьем сезоне «Белого лотоса» болгарским актером Общество, 06 фев, 23:43
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Как выглядит Турция через год после землетрясения. Репортаж РБК Общество, 06 фев, 23:35
YouTube заблокировал около 40 каналов региональных телекомпаний России Технологии и медиа, 06 фев, 23:21
В МИДе объяснили причину вызова посла Израиля в Москве Политика, 06 фев, 23:17
Пространство выбора: как найти квартиру для себя или инвестиций РБК и ПИК, 06 фев, 22:57
Ушедший в отставку президент Чили погиб при крушении вертолета Политика, 06 фев, 22:52
ГБР сообщило о завершении следствия по «угольному делу» Порошенко Политика, 06 фев, 22:50
Производитель Bayraktar начал строительство завода дронов под Киевом Экономика, 06 фев, 22:44