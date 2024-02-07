Белый дом опроверг слова Карлсона о попытках помешать интервью с Путиным

Администрация Байдена опровергла заявление Такера Карлсона о том, что Вашингтон пытался помешать ему провести интервью с Владимиром Путиным. Об этом сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге.

В видеобращении на своей странице в X Такер Карлсон заявил, что таких попыток было несколько, в одном из случаев администрация Байдена, как утверждает он, получила доступ к его переписке и «слила» ее.

«Они сделали это, чтобы сорвать интервью Путина, которое мы планировали. Мы почти уверены, что в прошлом месяце они сделали то же самое еще раз, но на этот раз мы все равно приехали в Москву», — сказал он.

«Абсолютно нет», — сказала пресс-секретарь Белого дома, комментируя слова Карлсона.

Журналист объяснил решение взять интервью у Путина тем, что американцы «не имеют представления» о происходящем в России и на Украине.

Он заверил, что приехал в Москву «не из любви к Владимиру Путину, а из любви к США». Журналист назвал военную операцию «гуманитарной катастрофой, в которой умирают сотни тысяч человек, целое поколение молодых украинцев».

«Но долгосрочный эффект более серьезный. Эта война полностью изменила мировые военные и торговые альянсы, а также санкции. И в целом они перевернули мировую экономику с ног на голову», — сказал Карлсон.

Он также рассказал, что обратился с предложением об интервью и к президенту Украины Владимиру Зеленскому, и раскритиковал интервью, которые с украинским лидером брали до него.