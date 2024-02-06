В МИДе объяснили причину вызова посла Израиля в Москве
МИД России объяснил причину вызова нового посла Израиля в Москве Симоны Гальперин тем, что она в своих заявлениях в интервью «Коммерсанту» дала «искаженные интерпретации» и «неприемлемые оценки» некоторых вопросов российской политики. Об этом говорится на сайте ведомства.
Негативную реакцию на интервью Гальперин ей на встрече выразил сообщил специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов.
В МИДе подчеркнули, что Москва нацелена на развитие отношений с Израилем «в духе взаимного уважения и учета законных интересов друг друга и в этом контексте рассчитывают на конструктивный вклад главы израильского диппредставительства».
Посол в интервью «Коммерсанту» рассказала, что не устраивает Израиль в политике России после нападения ХАМАС. В том числе она указала, что российское руководство не раз заявляло, что безопасность Израиля является стратегическим интересом России, но после нападения ХАМАС в октябре прошлого года, как сочла дипломат, этот принцип, видимо, утратил актуальность. «Мне кажется, руководство России не вполне поняло, что мы попали в другую, страшную реальность. ХАМАС при поддержке Ирана совершил жестокое, бесчеловечное нападение», — сказала она.
Гальперин также отметила, что в российском списке запрещенных террористических организаций значатся «Братья-мусульмане», но в нем нет ХАМАС, который является «палестинским отделением «Братьев-мусульман».
Высказывания дипломата в МИДе назвали «крайне неудачным началом дипломатической миссии», к началу которой Гальперин приступила в январе.
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