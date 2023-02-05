Военно-Грузинская дорога возобновила работу

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Военно-Грузинская дорога в Северной Осетии возобновила работу в штатном режиме, сообщает МЧС в телеграм-канале.

«Разрешено движение всех видов автотранспортных средств, на участке г. Владикавказ — н.п. Ларс — в обоих направлениях с 12:20 5 февраля 2023 года до особого распоряжения», — говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что дорога открыта в связи с возможностью обеспечения безопасного проезда транспорта и с учетом рекомендаций грузинской пограничной полиции.

Военно-Грузинская дорога — связующий Грузию и Россию путь, который проходит через Главный Кавказский хребет.

2 февраля дорогу закрыли для всех видов транспорта из-за ухудшения погодных условий в Грузии, сообщали в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии. Вечером 31 января Военно-Грузинскую дорогу закрыли для движения большегрузов из-за непогоды, на следующий день она была открыта.