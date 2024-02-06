Умер сыгравший в сериале «Вертинский» актер Кирилл Турутин
В возрасте 27 лет умер актер Кирилл Турутин. Об этом сообщили в пресс-службе Электротеатра «Станиславский».
«Произошло непоправимое — от нас скоропостижно ушел очень молодой, очень талантливый человек, актер Электротеатра Кирилл Турутин», — говорится в сообщении, опубликованном 18 января.
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