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Умер сыгравший в сериале «Вертинский» актер Кирилл Турутин

Умер 27-летний актер Кирилл Турутин, сыгравший в сериале «Вертинский»
Кирилл Турутин
Кирилл Турутин (Фото: electrotheatre / VK)

В возрасте 27 лет умер актер Кирилл Турутин. Об этом сообщили в пресс-службе Электротеатра «Станиславский».

«Произошло непоправимое — от нас скоропостижно ушел очень молодой, очень талантливый человек, актер Электротеатра Кирилл Турутин», — говорится в сообщении, опубликованном 18 января.

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Турутин окончил актерский курс Российского государственного института сценических искусств, а также Мастерскую индивидуальной режиссуры (МИР-6) Бориса Юхананова. В 2020 году начал работу в Электротеатре «Станиславский», где сыграл в таких спектаклях, как «Служанки», «Пиноккио.Театр» и «Пиноккио.Лес». Актер также снялся в сериалах «Седьмая симфония» (Отто), «Детдомовка» (сотрудник службы безопасности) и в эпизодической роли в «Вертинском».

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Россия актер смерть Электротеатр Станиславский
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