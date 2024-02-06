Умер сыгравший в сериале «Вертинский» актер Кирилл Турутин

Кирилл Турутин (Фото: electrotheatre / VK)

В возрасте 27 лет умер актер Кирилл Турутин. Об этом сообщили в пресс-службе Электротеатра «Станиславский».

«Произошло непоправимое — от нас скоропостижно ушел очень молодой, очень талантливый человек, актер Электротеатра Кирилл Турутин», — говорится в сообщении, опубликованном 18 января.

Турутин окончил актерский курс Российского государственного института сценических искусств, а также Мастерскую индивидуальной режиссуры (МИР-6) Бориса Юхананова. В 2020 году начал работу в Электротеатре «Станиславский», где сыграл в таких спектаклях, как «Служанки», «Пиноккио.Театр» и «Пиноккио.Лес». Актер также снялся в сериалах «Седьмая симфония» (Отто), «Детдомовка» (сотрудник службы безопасности) и в эпизодической роли в «Вертинском».