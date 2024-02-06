Умер актер из сериала «Дружная семейка» Александр Симонец

Актер из «Глухаря» и «Счастливы вместе» Александр Симонец умер на 62 году жизни

Александр Симонец (Фото: amurteatr.ru)

В Благовещенске в возрасте 61 года умер актер Александр Симонец. Об этом сообщил Амурский областной театр драмы, где он работал.

«Уход столь талантливого артиста — это невосполнимая утрата для культуры Амурской области. Выражаем глубокие соболезнования семье и близким Александра Павловича», — заявили в театре.

Александр Симонец родился в 1962 году в Благовещенске. Окончил Цирковое училище в Москве и Театральный институт им. Щукина. Более 20 лет Симонец работал в Московском академическом театре сатиры. Также он работал в московском театре-студии «Бенефис». В Амурский областной театр драмы он перешел в 2016 году.

За свою карьеру Симонец снялся более чем в 16 кинопроектах. Он играл главную роль в ситкоме «Дружная семейка», также он сыграл эпизодические роли в сериалах «Моя прекрасная няня», «Счастливы вместе», «Глухарь», «Возвращение Мухтара».