На курорте «Газпром Поляна» во время катания сошел пласт снега
На горном курорте «Газпром Поляна» в Сочи сошел пласт снега, сообщила пресс-служба курорта в своем телеграм-канале.
Сход пласта произошел в районе горнолыжных трасс F, на склоне «Газпром Лаура». В районе инцидента в это время находились шесть человек.
«Все находившиеся на трассе шесть человек были найдены. При природном явлении никто не пострадал. Жизни и здоровью райдеров ничего не угрожает, катание на трассах было оперативно восстановлено», — говорится в сообщении пресс-службы.
В сообщении также отмечено, что в районе курорта выпало «огромное количество осадков».
В сообщении для отдыхающих на курорте администрация сообщила, что для вечернего катания будут открыты не все трассы. Некоторые из них будут недоступны для катания из-за повышенной лавинной опасности.
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