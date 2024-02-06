«Газпром Поляна»: во время катания на одном из спусков сошел пласт снега

На курорте «Газпром Поляна» во время катания сошел пласт снега

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На горном курорте «Газпром Поляна» в Сочи сошел пласт снега, сообщила пресс-служба курорта в своем телеграм-канале.

Сход пласта произошел в районе горнолыжных трасс F, на склоне «Газпром Лаура». В районе инцидента в это время находились шесть человек.

«Все находившиеся на трассе шесть человек были найдены. При природном явлении никто не пострадал. Жизни и здоровью райдеров ничего не угрожает, катание на трассах было оперативно восстановлено», — говорится в сообщении пресс-службы.

В сообщении также отмечено, что в районе курорта выпало «огромное количество осадков».

В сообщении для отдыхающих на курорте администрация сообщила, что для вечернего катания будут открыты не все трассы. Некоторые из них будут недоступны для катания из-за повышенной лавинной опасности.