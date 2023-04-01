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Четыре человека погибли при сходе лавины на севере Норвегии

Полиция: четыре человека погибли при сходе лавины на севере Норвегии
Фото: Peter Sürth / imagebroker.com / Global Look Press
Фото: Peter Sürth / imagebroker.com / Global Look Press

При сходе лавин на севере Норвегии погибли четыре человека, двое из них иностранцы. Об этом сообщает полиция страны.

Погибшие норвежцы — мужчина и женщина 60 лет. Также погиб гражданин Словении около 40 лет и гражданин Италии около 30 лет. Оба иностранца входили в состав туристических групп.

Пожилая пара и гражданин Словении погибли при сходе лавины в районе Сторслетт. Гражданин Италии погиб в Лунгене.

Сходы лавин произошли 31 марта. Оба района находятся в регионе Тромс. Местная полиция проводит спасательную операцию. В ней задействованы вертолеты. Помощь полиции оказывает местное отделение Красного Креста.

В начале февраля снежная лавина на горнолыжном курорте Гульмарг в Джамму и Кашмире в Индии также накрыла туристов, среди них были восемь россиян. Всего в результате схода лавины пострадали 23 человека. Погибли два человека, оба граждане Польши.

Теги
Норвегия снежная лавина полиция Италия Словения
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