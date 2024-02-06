Кадры поиска на курорте в Сочи попавших под лавину людей

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На горнолыжном курорте «Газпром Лаура» в Сочи на трассу сошел пласт снега. ЧП произошло в районе трасс F, под снегом оказались катавшиеся люди.

Всех шестерых отдыхающих, оказавшихся под снегом, нашли «благодаря слаженной работе спасателей». Пострадавших нет, сообщила пресс-служба курорта.

На Сочи в последние дни обрушился мощный шторм. Если в прибрежной части города идут сильные дожди, то в горах выпало большое количество снега.