Кадры поиска на курорте в Сочи попавших под лавину людей
На горнолыжном курорте «Газпром Лаура» в Сочи на трассу сошел пласт снега. ЧП произошло в районе трасс F, под снегом оказались катавшиеся люди.
Всех шестерых отдыхающих, оказавшихся под снегом, нашли «благодаря слаженной работе спасателей». Пострадавших нет, сообщила пресс-служба курорта.
На Сочи в последние дни обрушился мощный шторм. Если в прибрежной части города идут сильные дожди, то в горах выпало большое количество снега.
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