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Кадры поиска на курорте в Сочи попавших под лавину людей

Появились кадры сошедшей в Сочи снежной лавины

Кадры поиска на курорте в Сочи попавших под лавину людей
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На горнолыжном курорте «Газпром Лаура» в Сочи на трассу сошел пласт снега. ЧП произошло в районе трасс F, под снегом оказались катавшиеся люди.

Всех шестерых отдыхающих, оказавшихся под снегом, нашли «благодаря слаженной работе спасателей». Пострадавших нет, сообщила пресс-служба курорта.

На Сочи в последние дни обрушился мощный шторм. Если в прибрежной части города идут сильные дожди, то в горах выпало большое количество снега.

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