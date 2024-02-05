Кадры шторма в Сочи, из-за которого задержали пассажирские поезда

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В Сочи из-за схода селя на пути задержались 18 поездов, сообщала пресс-служба РЖД. Порода сошла на рельсы после сильных дождей, которые принес в город шторм.

На город обрушились сильные ливни, которые вызвали подтопления в разных районах города. Также из-за ливня на железнодорожную ветку на перегоне Дагомыс — Лоо сошли 5 тыс. куб. м породы. Из-за этого движение поездов было временно прервано.