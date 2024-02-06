Novartis купит производителя онкопрепаратов MorphoSys за €2,7 млрд

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Швейцарская фармацевтическая компания Novartis AG договорилась о покупке германского производителя препаратов от рака MorphoSys AG за €2,7 млрд, сообщает пресс-служба Novartis.

«[Сделка] поспособствует дальнейшему расширению линейки онкологических препаратов Novartis, которые являются одним из приоритетных направлений развития компании, а также усилит глобальное присутствие Novartis в гематологии», — говорится в сообщении.

В соответствии с соглашением Novartis выплатит акционерам MorphoSys €68 наличными за каждую акцию, сообщает пресс-служба германского производителя. Стороны собираются закрыть сделку в первой половине 2024 года.

Портфель онкологических препаратов Novartis расширит, в частности, перспективный препарат «Пелабресиб». В декабре «Пелабресиб» успешно прошел очередной этап испытаний. Его применение в сочетании с препаратом «Руксолитиниб» улучшает состояние пациентов с миелофиброзом — разновидностью рака, при котором кроветворные клетки в костном мозге замещаются фиброзной тканью. Такое состояние приводит к появлению аномальных эритроцитов, уменьшению их количества в крови и увеличению селезенки.

Во второй половине 2024 года Novartis планирует обратиться в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) с целью получить сертификат на использование комбинированного препарата в этой стране.

В апреле 2023 года Минздрав России зарегистрировал по правилам ЕАЭС препарат Novartis «Кимрайя» (Kymriah). Его назначают для лечения острого лимфобластного лейкоза у пациентов от трех до 25 лет, а также для терапии рефрактерной диффузной В-крупноклеточной лимфомы у взрослых.

В 23 странах, где лечение с помощью препарата Kymriah оплачивает государство, стоимость курса составляет около $475 тыс. (37,9 млн руб. по текущему курсу). По оценкам Novartis, в России диагноз «диффузная B-клеточная крупноклеточная лимфома у взрослых» поставлен около 2 тыс. больных.