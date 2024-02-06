Умер один из основателей клинической фармакологии в России академик Кукес

Владимир Кукес (Фото: пресс-служба Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова.)

Один из основоположников отечественной школы клинической фармакологии академик РАН Владимир Кукес умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщила пресс-служба Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова.

«Жизнь Владимира Григорьевича — пример честного и бескорыстного служения науке и своей Родине, ради процветания которой он трудился до последнего своего часа. Кроме высоких званий и наград ученый получил признательность научного сообщества, искреннее уважение и любовь своих учеников», — заявили в университете.

В 1971 году Кукес открыл на базе Сеченовского университета первое в СССР подразделение клинической фармакологии, позже его реорганизовали в кафедру. Он первым предложил изучение комплексных вопросов клинической фармакологии, включающее исследование фармакокинетики, фармакодинамики, взаимодействия и побочного действия лекарственных средств.

Кроме того, Кукес разработал и внедрил методы определения концентрации лекарств в различных биологических средах организма. Он также доказал необходимость проведения острого лекарственного теста для подбора эффективной и безопасной дозы препарата, прогнозирования его клинического эффекта и риска возможного побочного действия.

Кукес родился в 1934 году в Ленинграде. Окончил лечебный факультет Сеченовского университета, в 2013 году получил звание академика РАН. Кукес — автор более 400 научных работ, более 100 методических пособий для врачей и студентов по актуальным проблемам медицины, шести монографий и 17 патентов на изобретения.

В 1980 году Кукес получил Государственную премию СССР за разработку и внедрение в медицинскую практику современных методов диагностики начальной стадии сердечной недостаточности, два года спустя — медаль «За трудовую доблесть». В 2005 году ему вручили орден Почета, в 2007 году — премию правительства в области науки и техники за оптимизацию лекарственной терапии на основе изучения биотрансформации и транспортеров лекарственных средств.