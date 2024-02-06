 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Умер один из основателей клинической фармакологии в России академик Кукес

Умер один из основоположников российской школы фармакологии Владимир Кукес
Владимир Кукес
Владимир Кукес (Фото: пресс-служба Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова.)

Один из основоположников отечественной школы клинической фармакологии академик РАН Владимир Кукес умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщила пресс-служба Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова.

«Жизнь Владимира Григорьевича — пример честного и бескорыстного служения науке и своей Родине, ради процветания которой он трудился до последнего своего часа. Кроме высоких званий и наград ученый получил признательность научного сообщества, искреннее уважение и любовь своих учеников», — заявили в университете.

В 1971 году Кукес открыл на базе Сеченовского университета первое в СССР подразделение клинической фармакологии, позже его реорганизовали в кафедру. Он первым предложил изучение комплексных вопросов клинической фармакологии, включающее исследование фармакокинетики, фармакодинамики, взаимодействия и побочного действия лекарственных средств.

В Риге снесли памятник советскому академику Мстиславу Келдышу
Политика
Фото:Smig / wikipedia.org

Кроме того, Кукес разработал и внедрил методы определения концентрации лекарств в различных биологических средах организма. Он также доказал необходимость проведения острого лекарственного теста для подбора эффективной и безопасной дозы препарата, прогнозирования его клинического эффекта и риска возможного побочного действия.

Кукес родился в 1934 году в Ленинграде. Окончил лечебный факультет Сеченовского университета, в 2013 году получил звание академика РАН. Кукес — автор более 400 научных работ, более 100 методических пособий для врачей и студентов по актуальным проблемам медицины, шести монографий и 17 патентов на изобретения.

В 1980 году Кукес получил Государственную премию СССР за разработку и внедрение в медицинскую практику современных методов диагностики начальной стадии сердечной недостаточности, два года спустя — медаль «За трудовую доблесть». В 2005 году ему вручили орден Почета, в 2007 году — премию правительства в области науки и техники за оптимизацию лекарственной терапии на основе изучения биотрансформации и транспортеров лекарственных средств.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Что известно о покупателях «Яндекса». Подробности

«У них есть последний шанс». Глава Emirates раскритиковал Boeing за качество самолетов

В какие страны россияне чаще всего выезжали в 2023 году. Инфографика

Спрос на золото на высоком уровне. Сколько слитков купили россияне в 2023 году

Российский космонавт побил мировой рекорд по пребыванию на орбите. Видео

Кологривый сыграет главную роль в комедии по знаменитому советскому мультфильму

По каким критериям молодые покупатели выбирают квартиры. Исследование

В России подешевел один из самых популярных кроссоверов. Новые цены

Дивиденды российских компаний. Кто объявил и сколько
Теги
Академик РАН врач некролог
Материалы по теме
Умер академик РАН, заслуженный географ России Петр Бакланов
Общество
«Коммерсантъ» узнал о возращении дела академика РАН в прокуратуру
Общество
Академики избрали нового главу РАН
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 6 февраля
EUR ЦБ: 98,23 (-0,42) Инвестиции, 05 фев, 17:24 Курс доллара на 6 февраля
USD ЦБ: 91,24 (+0,58) Инвестиции, 05 фев, 17:24
Германия приняла отличное от Швеции решение по расследованию Nord Stream Политика, 15:37
Минобороны сообщило об улучшении положения на трех направлениях Политика, 15:35
Россия и Белоруссия создадут единый список экстремистов Политика, 15:33
Ла Лига обратится в прокуратуру из-за фаната, ткнувшего игрока в ягодицы Спорт, 15:33
Все услуги рядом с домом: где найти квартиру для комфортной жизни РБК и ПИК, 15:22
ЦИК перенесла заседание по регистрации Надеждина после его просьбы Политика, 15:19
В Чувашии задержали 20-летнего россиянина, готовившего поджог локомотива Политика, 15:12
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Швеция прекратит расследование взрывов на «Северных потоках» Политика, 15:09
Манипуляция сознанием и эксплуатация внимания: чем опасны социальные сети Pro, 15:02
В ЕС исключили запрет на импорт алюминия из России к 24 февраля Политика, 15:02
Раскрыта внешность нового российского электрокара «Атом» Авто, 15:00
На Украине продлили военное положение и мобилизацию Политика, 14:56
Умер один из лучших вратарей в истории «Реала» Спорт, 14:56
Нейросети, новые линейки и люкс: что происходит с брендами одежды РБК и Яндекс, 14:54