Украинский беспилотник пробил крышу склада в Белгородской области
В селе Вознесеновка в Белгородской области при падении и взрыве украинского дрона повреждения получила крыша складского помещения, пострадавших нет.
Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Село Вознесеновка Шебекинского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью беспилотника. В результате его падения с последующей детонацией пострадавших нет, пробита кровля складского помещения на территории сельскохозяйственного предприятия», — написал глава региона.
На месте инцидента работают оперативные службы, добавил Гладков.
Рано утром в тот же день губернатор сообщил, что украинский беспилотник нанес удар по городу Губкину на северо-востоке региона.
В результате взрыва повреждения получили несколько частных домов.
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