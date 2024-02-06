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Военная операция на Украине ,  
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Украинский беспилотник пробил крышу склада в Белгородской области

Гладков: при взрыве беспилотника в селе Вознесеновка пробита крыша склада
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

В селе Вознесеновка в Белгородской области при падении и взрыве украинского дрона повреждения получила крыша складского помещения, пострадавших нет.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Село Вознесеновка Шебекинского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью беспилотника. В результате его падения с последующей детонацией пострадавших нет, пробита кровля складского помещения на территории сельскохозяйственного предприятия», — написал глава региона.

На месте инцидента работают оперативные службы, добавил Гладков.

Гладков сообщил об атаке дрона на город Губкин в Белгородской области
Политика
Фото:Яндекс.Карты

Рано утром в тот же день губернатор сообщил, что украинский беспилотник нанес удар по городу Губкину на северо-востоке региона.

В результате взрыва повреждения получили несколько частных домов.

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Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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