Гладков сообщил об атаке беспилотника на город Губкин в Белгородской области

Гладков сообщил об атаке дрона на город Губкин в Белгородской области

Город Губкин на северо-востоке Белгородской области подвергся атаке украинского беспилотника, повреждения получили несколько частных домов, никто не пострадал, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Различные повреждения выявлены на территории 4 частных жилых домовладений», — написал губернатор.

Губкин — административный центр Губкинского района Белгородской области. Расположен в северо-восточной части Белгородской области в 14 км к западу от Старого Оскола и в 116 км к северо-востоку от областного центра Белгорода. Население города — около 85 тыс. человек.

После начала военной операции на Украине Белгородская область регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников. В регионе с апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности.

Председатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков в конце января сообщил о выделении в 2024 году дополнительных 8,2 млрд руб. на обеспечение безопасности региона, а также восстановление поврежденного имущества населения и объектов инфраструктуры.