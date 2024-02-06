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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил об атаке дрона на город Губкин в Белгородской области

Гладков сообщил об атаке беспилотника на город Губкин в Белгородской области
Сюжет
Военная операция на Украине

Город Губкин на северо-востоке Белгородской области подвергся атаке украинского беспилотника, повреждения получили несколько частных домов, никто не пострадал, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Различные повреждения выявлены на территории 4 частных жилых домовладений», — написал губернатор.

Губкин — административный центр Губкинского района Белгородской области. Расположен в северо-восточной части Белгородской области в 14 км к западу от Старого Оскола и в 116 км к северо-востоку от областного центра Белгорода. Население города — около 85 тыс. человек.

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Вячеслав Гладков

После начала военной операции на Украине Белгородская область регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников. В регионе с апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности.

Председатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков в конце января сообщил о выделении в 2024 году дополнительных 8,2 млрд руб. на обеспечение безопасности региона, а также восстановление поврежденного имущества населения и объектов инфраструктуры.

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Вячеслав Гладков беспилотники Белгородская область Военная операция на Украине
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