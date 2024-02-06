Пикапы поплыли по дороге: последствия шторма в Калифорнии

Появились кадры с затопленными после шторма улицами в Калифорнии

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В южной части Калифорнии и на юго-западе Аризоны прошли сильные проливные дожди. По данным синоптиков, шторм в Лос-Анджелесе был одним из самых сильных с 1970-х годов. В регионе выпало порядка 25 мм осадков. Ливни, ветер и оползни повредили множество домов и дорог.

Скорость ветра во время шторма достигала 64–96 км/ч. Из-за непогоды без света остались около 800 тыс. жителей.