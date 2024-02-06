Пикапы поплыли по дороге: последствия шторма в Калифорнии
В южной части Калифорнии и на юго-западе Аризоны прошли сильные проливные дожди. По данным синоптиков, шторм в Лос-Анджелесе был одним из самых сильных с 1970-х годов. В регионе выпало порядка 25 мм осадков. Ливни, ветер и оползни повредили множество домов и дорог.
Скорость ветра во время шторма достигала 64–96 км/ч. Из-за непогоды без света остались около 800 тыс. жителей.
На связи с проверенными новостями
Что известно о покупателях «Яндекса». Подробности
«У них есть последний шанс». Глава Emirates раскритиковал Boeing за качество самолетов
В какие страны россияне чаще всего выезжали в 2023 году. Инфографика
Спрос на золото на высоком уровне. Сколько слитков купили россияне в 2023 году
Российский космонавт побил мировой рекорд по пребыванию на орбите. Видео
Кологривый сыграет главную роль в комедии по знаменитому советскому мультфильму
По каким критериям молодые покупатели выбирают квартиры. Исследование
В России подешевел один из самых популярных кроссоверов. Новые цены
Дивиденды российских компаний. Кто объявил и сколько