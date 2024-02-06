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Последствия шторма в Калифорнии. Фотогалерея

Появились фото последствий шторма и оползней в Калифорнии

На южную часть Калифорнии и юго-запад Аризоны обрушились проливные дожди. В зону разгула стихии попали 35 млн человек. Национальная метеорологическая служба включила шторм в Лос-Анджелесе в топ-3 самых сильных с 1870-х годов
В Лос-Анджелесе, по данным Национальной метеорологической службы, выпало 25&nbsp;см осадков, что составляет около половины годовой нормы.
Фото: Mario Tama / Getty Images

В Лос-Анджелесе, по данным Национальной метеорологической службы, выпало 25 см осадков, что составляет около половины годовой нормы.

Округ Санта-Барбара, Калифорния. &nbsp;
Фото: Scott Safechuck / Santa Barbara County Fire / Reuters

Округ Санта-Барбара, Калифорния.
 

Оползень разрушил частный дом в Лос-Анджелесе.&nbsp;
Фото: Mario Tama / Getty Images

Оползень разрушил частный дом в Лос-Анджелесе. 

Оползень в районе Студио-Сити неподалеку от Голливуда. &nbsp;
Фото: Aude Guerrucci / Reuters

Оползень в районе Студио-Сити неподалеку от Голливуда.
 

Рабочие откачивают воду в пригороде Плайя дель Рей в округе Лос-Анджелес.
Фото: Sandra Stojanovic / Reuters

Рабочие откачивают воду в пригороде Плайя дель Рей в округе Лос-Анджелес.

Дерево придавило автомобиль в Лос-Анджелесе. &nbsp;
Фото: David Swanson / Reuters

Дерево придавило автомобиль в Лос-Анджелесе.
 

Студио-Сити, Калифорния. &nbsp;
Фото: Aude Guerrucci / Reuters

Студио-Сити, Калифорния.
 

Лос-Анджелес, Калифорния. &nbsp;
Фото: Mario Tama / Getty Images

Лос-Анджелес, Калифорния.
 

Река в Лос-Анджелесе разлилась из-за дождя. Жертвами непогоды уже стали два человека, они погибли в результате падения деревьев. &nbsp;
Фото: Mario Tama / Getty Images

Река в Лос-Анджелесе разлилась из-за дождя. Жертвами непогоды уже стали два человека, они погибли в результате падения деревьев.
 

Наводнения и оползни повредили много домов в Калифорнии. Постепенно в течение 6 февраля шторм переместится в сторону Сан-Диего. &nbsp;
Фото: Aude Guerrucci / Reuters

Наводнения и оползни повредили много домов в Калифорнии. Постепенно в течение 6 февраля шторм переместится в сторону Сан-Диего.
 

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