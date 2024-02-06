Последствия шторма в Калифорнии. Фотогалерея
На южную часть Калифорнии и юго-запад Аризоны обрушились проливные дожди. В зону разгула стихии попали 35 млн человек. Национальная метеорологическая служба включила шторм в Лос-Анджелесе в топ-3 самых сильных с 1870-х годов
В Лос-Анджелесе, по данным Национальной метеорологической службы, выпало 25 см осадков, что составляет около половины годовой нормы.
Округ Санта-Барбара, Калифорния.
Оползень разрушил частный дом в Лос-Анджелесе.
Оползень в районе Студио-Сити неподалеку от Голливуда.
Рабочие откачивают воду в пригороде Плайя дель Рей в округе Лос-Анджелес.
Дерево придавило автомобиль в Лос-Анджелесе.
Студио-Сити, Калифорния.
Лос-Анджелес, Калифорния.
Река в Лос-Анджелесе разлилась из-за дождя. Жертвами непогоды уже стали два человека, они погибли в результате падения деревьев.
Наводнения и оползни повредили много домов в Калифорнии. Постепенно в течение 6 февраля шторм переместится в сторону Сан-Диего.
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