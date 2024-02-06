В Москве у ТЦ «Ривьера» загорелась обшивка фасада
В Москве на ТЦ «Ривьера» загорелась обшивка фасада, сообщило МЧС Москвы. Во время пожара эвакуация не проводилась.
Торговый центр находится недалеко от станции метро «Автозаводская», на Автозаводской улице.
Позже спасатели сообщили, что возгорание удалось быстро ликвидировать, пострадавших не было.
В Москве возгорание в торговых центрах последний раз произошло в декабре 2023 года. Тогда из-за замыкания в ТРЦ «Хорошо» повалил дым. Из здания эвакуировали 300 человек.
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