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Из ТЦ «Хорошо» на севере Москвы эвакуировали 300 человек из-за замыкания

МЧС: на севере Москвы произошел пожар в ТРЦ «Хорошо»

Из ТЦ «Хорошо» на севере Москвы эвакуировали 300 человек из-за замыкания
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Из ТРЦ «Хорошо» на севере Москвы эвакуировали 300 человек. В пресс-службе столичного управления МЧС сообщили РБК, что в здании по адресу ТЦ произошло короткое замыкание без последующего горения.

ТЦ расположен по адресу: Хорошевское шоссе, 27. В результате происшествия никто не пострадал.

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Фото:МЧС России

Ранее телеграм-канал «Новости Москвы» сообщил, что в ТРЦ «Хорошо» загорелся утеплитель вытяжки. По его данным, 300 человек эвакуировали, возгорание быстро потушили.

Телеграм-канал «Осторожно, Москва» называл причиной пожара короткое замыкание. После задымления в ТРЦ сработала сигнализация, по громкой связи всех посетителей попросили покинуть здание.

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