Из ТЦ «Хорошо» на севере Москвы эвакуировали 300 человек из-за замыкания
Из ТРЦ «Хорошо» на севере Москвы эвакуировали 300 человек. В пресс-службе столичного управления МЧС сообщили РБК, что в здании по адресу ТЦ произошло короткое замыкание без последующего горения.
ТЦ расположен по адресу: Хорошевское шоссе, 27. В результате происшествия никто не пострадал.
Ранее телеграм-канал «Новости Москвы» сообщил, что в ТРЦ «Хорошо» загорелся утеплитель вытяжки. По его данным, 300 человек эвакуировали, возгорание быстро потушили.
Телеграм-канал «Осторожно, Москва» называл причиной пожара короткое замыкание. После задымления в ТРЦ сработала сигнализация, по громкой связи всех посетителей попросили покинуть здание.
Радуйте близких с кредитом наличными от ВТБ.
Оформите онлайн или по телефону 1000 и получите решение за пару минут
Платите комфортно с платежами от 1900р. Пусть все желания одобрятся.
ВТБ. Всё получится