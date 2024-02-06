Более 800 тыс. жителей Калифорнии остались без света из-за непогоды

Фото: Scott Safechuck / Santa Barbara County Fire / Reuters

Более 800 тыс. жителей штата Калифорния остались без электричества из-за сильного ветра и проливных дождей, сообщил телеканал CNN.

Скорость ветра по всему штату достигает 40–60 миль в час (64–96 км/ч), в предгорьях и горах — до 95 миль в час (152 км/ч). В восточной Калифорнии и вдоль границы с Невадой прогнозируется сильный мокрый снег.

Центр прогнозирования погоды объявил о четвертом, наивысшем уровне риска наводнений в Лос-Анджелесе, Санта-Барбаре и Окснарде. На большей части прибрежной Калифорнии, включая Сан-Франциско, объявили риск наводнений третьего уровня.

В некоторых районах Санта-Барбары, Сан-Хосе, Лос-Анджелеса и округа Вентура объявили эвакуацию, жителей предупредили о возможных оползнях. В международном аэропорту Сан-Франциско задержали по крайней мере 265 рейсов, не менее ста отменили.

В результате шторма погибли по крайней мере два человека — 82-летний житель Юба-Сити под Сакраменто и 45-летний мужчина из Боулдер-Крика, сообщает Reuters. В горных районах Лос-Анджелеса зафиксировали 120 оползней, были повреждены не менее 25 зданий.