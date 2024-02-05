Губернатор Белгородской области Гладков встретился с Шойгу
Министр обороны Сергей Шойгу и глава Белгородской области Вячеслав Гладков провели встречу, на которой обсудили меры безопасности для жителей региона. Об этом губернатор сообщил в телеграм-канале.
«Завершилась рабочая встреча с <...> Шойгу. Обсудили текущую обстановку в регионе и меры, предпринимаемые для обеспечения безопасности жителей Белгородской области», — говорится в публикации.
Белгородская область, как и другие приграничные регионы, регулярно попадает под обстрелы со стороны Украины. Так, за 4 февраля ВСУ атаковали область более 80 раз из разных видов оружия.
Один из самых крупных ударов по региону произошел 30 декабря 2023 года, когда центр Белгорода подвергся массированному артиллерийскому обстрелу.
В результате погибли 25 человек, в том числе пять детей, свыше 100 были ранены. Повреждения получили свыше 20 многоквартирных домов, много коммерческих объектов, около 100 машин. Гладков назвал это «самыми тяжелыми последствиями за последние два года».
В январе обстрелы продолжились, тогда жителям предложили выехать на окраину области — в Старый Оскол и Губкин, а детей по запросам родителей решили отправлять на каникулы в другие российские регионы.
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