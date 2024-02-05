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Военная операция на Украине ,  
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Губернатор Белгородской области Гладков встретился с Шойгу

Гладков и Шойгу обсудили безопасность жителей Белгородской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков (Фото: vvgladkov / Telegram)

Министр обороны Сергей Шойгу и глава Белгородской области Вячеслав Гладков провели встречу, на которой обсудили меры безопасности для жителей региона. Об этом губернатор сообщил в телеграм-канале.

«Завершилась рабочая встреча с <...> Шойгу. Обсудили текущую обстановку в регионе и меры, предпринимаемые для обеспечения безопасности жителей Белгородской области», — говорится в публикации.

Белгородская область, как и другие приграничные регионы, регулярно попадает под обстрелы со стороны Украины. Так, за 4 февраля ВСУ атаковали область более 80 раз из разных видов оружия.

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Фото:Михаил Воскресенский / РИА Новости

Один из самых крупных ударов по региону произошел 30 декабря 2023 года, когда центр Белгорода подвергся массированному артиллерийскому обстрелу.

В результате погибли 25 человек, в том числе пять детей, свыше 100 были ранены. Повреждения получили свыше 20 многоквартирных домов, много коммерческих объектов, около 100 машин. Гладков назвал это «самыми тяжелыми последствиями за последние два года».

В январе обстрелы продолжились, тогда жителям предложили выехать на окраину области — в Старый Оскол и Губкин, а детей по запросам родителей решили отправлять на каникулы в другие российские регионы.

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Сергей Шойгу Вячеслав Гладков Белгородская область
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Сергей Шойгу фото

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России
21 мая 1955 года
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