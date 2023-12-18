Минобороны показало видео уничтожения «опорника» ВСУ истребителем Су-34
Экипажи бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по опорному пункту противника на Краснолиманском направлении, сообщили ТАСС в Минобороны.
«Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил нанесли удар по опорному пункту и скоплению живой силы противника на краснолиманском направлении в зоне проведения СВО. Летчики выполнили бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции, что позволяет наносит точные удары, не входя в зону поражения ПВО противника», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета.
Су-34 — российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик, предназначенный для нанесения ударов авиационными средствами поражения. По своим боевым возможностям он относится к поколению «4++» и был принят на вооружение ВКС России в марте 2014 года.
В октябре министр обороны России Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа на Новосибирском авиационном заводе имени В.П.Чкалова и поставил задачу руководству нарастить темпы производства Су-34.