Минобороны показало видео уничтожения «опорника» ВСУ истребителем Су-34

Экипажи бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по опорному пункту противника на Краснолиманском направлении, сообщили ТАСС в Минобороны.

«Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил нанесли удар по опорному пункту и скоплению живой силы противника на краснолиманском направлении в зоне проведения СВО. Летчики выполнили бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции, что позволяет наносит точные удары, не входя в зону поражения ПВО противника», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета.