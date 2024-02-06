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Австралия пообещала бороться за приговоренного в Китае к казни писателя

Австралия пообещала бороться за приговоренного в Китае к смертной казни писателя

Приговор австралийского писателя Ян Хэнцзюня китайским судом к смертной казниявляется «возмутительным», Австралия продолжит бороться за его освобождение, заявил премьер-министр страны Энтони Альбанезе.

«Мы передали Китаю, во-первых, нашу тревогу, наше отчаяние, наше разочарование, проще говоря, наше возмущение этим вердиктом», — заявил Альбанезе, отметив, что посол КНР уже вызван в МИД Австралии.

Премьер-министр подчеркнул, что австралийские власти продолжат «делать самые решительные заявления».

Суд в Китае приговорил австралийского писателя к казни с отсрочкой
Политика
Ян Хэнцзюнь

Ян Хэнцзюнь — бывший китайский дипломат, с 2002 года он является гражданином Австралии. По данным Reuters, с 1989 года писатель в течение десяти лет работал в Министерстве государственной безопасности Китая, в том числе в Гонконге и Вашингтоне.

После переезда в Австралию Ян написал несколько «шпионских романов о двойном агенте по фамилии Ян», сообщает агентство. В 2019 году его задержали во время визита в Китай, в мае 2021 года в Пекине прошло закрытое судебное слушание по делу писателя, подробности дела не раскрывались. 

В результате слушания Яну предъявили обвинение «в создании угрозы национальной безопасности путем присоединения к неустановленной шпионской организации или согласия на выполнение задания от нее», пишет SBS News. Писатель все обвинения отрицал.

Накануне суд в Пекине вынес ему смертный приговор с отсрочкой. Как пояснила глава МИД Австралии Пенни Вонг, через два года смертная казнь будет заменена пожизненным заключением, если писатель за это время не совершит «каких-либо серьезных преступлений».

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Австралия Китай нота протеста писатель смертная казнь
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