Австралия пообещала бороться за приговоренного в Китае к казни писателя
Приговор австралийского писателя Ян Хэнцзюня китайским судом к смертной казниявляется «возмутительным», Австралия продолжит бороться за его освобождение, заявил премьер-министр страны Энтони Альбанезе.
«Мы передали Китаю, во-первых, нашу тревогу, наше отчаяние, наше разочарование, проще говоря, наше возмущение этим вердиктом», — заявил Альбанезе, отметив, что посол КНР уже вызван в МИД Австралии.
Премьер-министр подчеркнул, что австралийские власти продолжат «делать самые решительные заявления».
Ян Хэнцзюнь — бывший китайский дипломат, с 2002 года он является гражданином Австралии. По данным Reuters, с 1989 года писатель в течение десяти лет работал в Министерстве государственной безопасности Китая, в том числе в Гонконге и Вашингтоне.
После переезда в Австралию Ян написал несколько «шпионских романов о двойном агенте по фамилии Ян», сообщает агентство. В 2019 году его задержали во время визита в Китай, в мае 2021 года в Пекине прошло закрытое судебное слушание по делу писателя, подробности дела не раскрывались.
В результате слушания Яну предъявили обвинение «в создании угрозы национальной безопасности путем присоединения к неустановленной шпионской организации или согласия на выполнение задания от нее», пишет SBS News. Писатель все обвинения отрицал.
Накануне суд в Пекине вынес ему смертный приговор с отсрочкой. Как пояснила глава МИД Австралии Пенни Вонг, через два года смертная казнь будет заменена пожизненным заключением, если писатель за это время не совершит «каких-либо серьезных преступлений».
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