 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Суд в Китае приговорил австралийского писателя к казни с отсрочкой

Суд в Китае вынес австралийскому писателю смертный приговор условно за шпионаж
Ян Хэнцзюнь
Ян Хэнцзюнь (Фото: yanghengjun / Twitter)

Суд в Пекине вынес смертный приговор австралийскому писателю Яну Хэнцзюню с отсрочкой исполнения, сообщает австралийский телеканал SBS News. Его задержали в Китае в 2019 году по подозрению в шпионаже.

Глава МИД Австралии Пенни Вонг уточнила, что через два года смертная казнь будет заменена пожизненным заключением, если Ян за это время не совершит «каких-либо серьезных преступлений».

Министр отметила, что австралийские власти «потрясены таким исходом» и не согласны с ним. Федеральное правительство Австралии также вызвало посла Китая в Канберре, чтобы «выразить свое беспокойство» по поводу приговора писателю. Австралия не станет отзывать своего посла в Китае, уточнила Вонг.

В Иране четырех человек казнили как израильских шпионов
Политика
Фото: Michael Gruber / Getty Images

Ян Хэнцзюнь — бывший китайский дипломат, с 2002 года он является гражданином Австралии. По данным Reuters, с 1989 года писатель в течение десяти лет работал в Министерстве государственной безопасности Китая, в том числе в Гонконге и Вашингтоне.

После переезда в Австралию Ян написал несколько «шпионских романов о двойном агенте по фамилии Ян», сообщает агентство. В 2019 году его задержали во время визита в Китай, в мае 2021 года в Пекине прошло закрытое судебное слушание по делу писателя, подробности дела не раскрывались.

В результате слушания Яну предъявили обвинение «в создании угрозы национальной безопасности путем присоединения к неустановленной шпионской организации или согласия на выполнение задания от нее», пишет SBS News. Писатель отрицает, что занимался шпионажем в пользу Австралии или США.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

ЦИК нашла ошибки в подписных листах Бориса Надеждина

Брэд Питт сыграет в последнем фильме Квентина Тарантино «Кинокритик»

СМИ узнали детали разговора Залужного и Зеленского на фоне слухов об отставке

Друг семьи Николая Дроздова рассказал о его состоянии

Мультфильм «Три Богатыря и Пуп Земли» заработал в прокате 1 млрд руб. Трейлер

7 самых популярных электромобилей в России. Фото, цены и характеристики

В SberCIB обновили оценку крупнейших компаний на российском рынке акций

Доллар – 91, евро – 99. Почему рубль начал слабеть и что будет дальше

Что изменилось в законах о недвижимости в феврале 2024 года

Apple выпустит складной iPhone. Первые подробности

Миллиардер и врач решили устроить честную олимпиаду на стероидах. Подробности
Теги
Австралия Китай смертная казнь писатель шпионаж
Материалы по теме
Суд в Риме приговорил офицера ВМС к 20 годам за шпионаж в пользу России
Политика
США заподозрили Китай в шпионаже с помощью ИИ
Политика
В Иране европейского дипломата обвинили в шпионаже в пользу Израиля
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 3 февраля
EUR ЦБ: 98,64 (+1,24) Инвестиции, 02 фев, 16:55 Курс доллара на 3 февраля
USD ЦБ: 90,66 (+0,43) Инвестиции, 02 фев, 16:55
В Грузии задержали груз с взрывчаткой, следовавший в Россию Политика, 12:17
«Украинская правда» узнала, кого в ВСУ отправят в отставку с Залужным Политика, 12:12
Айлиш с песней из «Барби», Свифт опередила Синатру: кто получил «Грэмми» Общество, 12:11 
Росреестр назвал регионы — лидеры по спросу на жилье в Москве Недвижимость, 12:11
При обстреле поселка Теткино в Курской области пострадала женщина Политика, 12:11
Российская компания решила открыть 150 киберклубов в Саудовской Аравии Бизнес, 12:08
Отчетность Mastercard вызвала ажиотаж инвесторов: что дальше Pro, 12:01
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Платформа TeamDo анонсировала обновления РБК Компании, 12:00
Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении мобилизации на 90 дней Политика, 11:57
Не в ущерб качеству: новостройки, которые будут готовы раньше срока РБК и ПИК, 11:49
Посла России вызовут в МИД Франции после гибели волонтеров в Херсоне Политика, 11:47
«Мастер и Маргарита» приблизился к отметке в ₽1 млрд по сборам Life, 11:47
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 11:43
Мишель Обама получила вторую премию «Грэмми» Политика, 11:43