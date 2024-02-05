Суд в Китае приговорил австралийского писателя к казни с отсрочкой
Суд в Пекине вынес смертный приговор австралийскому писателю Яну Хэнцзюню с отсрочкой исполнения, сообщает австралийский телеканал SBS News. Его задержали в Китае в 2019 году по подозрению в шпионаже.
Глава МИД Австралии Пенни Вонг уточнила, что через два года смертная казнь будет заменена пожизненным заключением, если Ян за это время не совершит «каких-либо серьезных преступлений».
Министр отметила, что австралийские власти «потрясены таким исходом» и не согласны с ним. Федеральное правительство Австралии также вызвало посла Китая в Канберре, чтобы «выразить свое беспокойство» по поводу приговора писателю. Австралия не станет отзывать своего посла в Китае, уточнила Вонг.
Ян Хэнцзюнь — бывший китайский дипломат, с 2002 года он является гражданином Австралии. По данным Reuters, с 1989 года писатель в течение десяти лет работал в Министерстве государственной безопасности Китая, в том числе в Гонконге и Вашингтоне.
После переезда в Австралию Ян написал несколько «шпионских романов о двойном агенте по фамилии Ян», сообщает агентство. В 2019 году его задержали во время визита в Китай, в мае 2021 года в Пекине прошло закрытое судебное слушание по делу писателя, подробности дела не раскрывались.
В результате слушания Яну предъявили обвинение «в создании угрозы национальной безопасности путем присоединения к неустановленной шпионской организации или согласия на выполнение задания от нее», пишет SBS News. Писатель отрицает, что занимался шпионажем в пользу Австралии или США.
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