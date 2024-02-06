Умер сыгравший Николая II британский актер Майкл Джейстон

Британский актер Майкл Джейстон, сыгравший последнего российского императора Николая II в фильме «Николай и Александра» (Nicholas and Alexandra, 1971), умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на заявление семьи артиста.

Джейстон умер утром 5 февраля после «непродолжительной болезни».

Майкл Джейстон родился 29 октября 1935 года в Ноттингеме. Его родители умерли, когда актер еще был ребенком, воспитанием занимались дядя и бабушка.Театром на любительском уровне Джейстон стал заниматься, когда служил в армии. В дальнейшем работал бухгалтером и на городском рыбном рынке.

В возрасте 23 лет Джейстон получил грант на обучение в Гилдхоллской школе музыки и театра. В 1960-х годах начал карьеру актера.

Джейстон играл как в театре, так и в кино. Среди его самых известных работ роли в фильмах «Николай и Александра» (1971, Николай II), «Кромвель» (1970, Генри Айртон), «Алиса в Стране чудес» (1972, Чарльз Доджсон).

Также актер снимался в сериалах «Доктор Кто» (1963-1989, Валеярд), «Чисто английские убийства» (1997- настоящее время, преподобный Артур Гоулд), «Джейн Эйр» (1973, Рочестер), «Дуракам везет...» (1981-2003, Джеймс Тернер), «Ферма Эммердейл» (1972, Дональд де Соуза), «Борджиа» (2011-2014, Пандольфо Петруччи) «Жители Ист-энда» (1985-2022, Алистер) и «Улица Коронации» (1960 — настоящее время) (эпизодическая роль). Всего на счету Джейстона работы в более чем 90 проектах.

В 1971 году был номинирован на премию BAFTA как лучший актер за роль в эпизоде сериала «Безумный Джек».