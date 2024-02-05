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Работника РЖД в Подмосковье отправили под арест по делу о теракте

Басманный суд арестовал сотрудника РЖД по делу о поджоге релейного шкафа
Вид на здание Басманного суда
Вид на здание Басманного суда (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Басманный суд Москвы отправил под арест сотрудника транспортной безопасности РЖД Романа Болдырева, который обвиняется в поджоге релейного шкафа. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Ему предъявили обвинение по статье о теракте, совершенном группой лиц (п. «а» ч. 2 ст. 205 УК), максимальное наказание по ней — до 20 лет лишения свободы.

«Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 30 суток, до 3 апреля 2024 года», — говорится в публикации.

По информации телеграм-канала Shot, 23-летний Болдырев поджег релейный шкаф в ночь на 3 февраля у железнодорожной станции Подольск. За выполнение задания украинские кураторы пообещали молодому человеку 3 тыс. руб. Болдырев признал вину.

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Вячеслав Зайцев (справа)

В конце января Санкт-Петербургский горсуд приговорил 19-летнего Вячеслава Зайцева, которого обвинили в поджоге релейного шкафа, к восьми годам заключения по делу о диверсии (ст. 281 УК).

По версии следствия, осужденный действовал по заданию куратора, с которым познакомился через мессенджер Telegram. За выполнение задания Зайцев получил 10 тыс. руб.

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Теги
арест РЖД поджог Басманный суд
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