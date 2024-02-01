Над Белгородской областью сбили четыре беспилотника

Средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале.

«Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территорией Белгородской (4 БпЛА) и Курской (1 БпЛА) областей», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что система ПВО в Яковлевском городском округе сбила две воздушные цели на подлете к городу Строитель. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

После начала военной операции на Украине Белгородская область регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников, в регионе срабатывает система ПВО. Последний раз Минобороны сообщало об уничтожении дронов над Белгородской областью 31 декабря, тогда средства ПВО сбили один аппарат.