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Военная операция на Украине ,  
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Над Белгородской областью сбили четыре беспилотника

Минобороны: над Белгородской областью сбили четыре беспилотника
Сюжет
Военная операция на Украине

Средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале.

«Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территорией Белгородской (4 БпЛА) и Курской (1 БпЛА) областей», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что система ПВО в Яковлевском городском округе сбила две воздушные цели на подлете к городу Строитель. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

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Фото:Яндекс.Карты

После начала военной операции на Украине Белгородская область регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников, в регионе срабатывает система ПВО. Последний раз Минобороны сообщало об уничтожении дронов над Белгородской областью 31 декабря, тогда средства ПВО сбили один аппарат.

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Теги
Вячеслав Гладков Белгородская область ПВО
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