Над Белгородской областью сбили четыре беспилотника
Средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале.
«Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территорией Белгородской (4 БпЛА) и Курской (1 БпЛА) областей», — говорится в сообщении.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что система ПВО в Яковлевском городском округе сбила две воздушные цели на подлете к городу Строитель. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
После начала военной операции на Украине Белгородская область регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников, в регионе срабатывает система ПВО. Последний раз Минобороны сообщало об уничтожении дронов над Белгородской областью 31 декабря, тогда средства ПВО сбили один аппарат.
На связи с проверенными новостями
WP рассказала новые подробности совещания по поводу увольнения Залужного
ЕС подготовил проект для разблокировки помощи Украине со стороны Орбана
Сколько денег и куда перевели из России в 2023 году. Инфографика
Названы крупнейшие аэропорты России. Рейтинг
Бум IPO продолжается. Сколько сделок ожидается в 2024 году
Раскрыты подробности о новом российском кроссовере за 4 млн рублей
Тейлор Свифт стала жертвой скандала с дипфейком. Что произошло